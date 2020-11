Kleinmachnow: Straßenreinigung soll bis zu ein Drittel teurer werden

Kleinmachnow

Die Straßenreinigung in Kleinmachnow soll teurer werden – mit Winterdienst beträgt die geplante Steigerung ein Drittel der bisherigen Kosten. Ein entsprechender Antrag soll am Donnerstag von der Gemeindevertretung beschlossen werden.

Konkret soll die Straßenreinigung ohne Winterdienst (Kategorie II) um 12 Cent von derzeit 1,35 Euro auf 1,47 Euro erhöht werden, die Straßenreinigung mit Winterdienst dagegen von 2,97 Euro auf 3,95 Euro, das ist eine Erhöhung um 98 Cent oder 33 Prozent. Der Betrag fällt dabei pro Quadratwurzelmeter der Grundstücksfläche an, es wird also aus der Gesamtfläche des Grundstückes die Quadratwurzel berechnet.

Anzeige

Bei 600 Quadratmetern fast 100 Euro Gebühren

Für eine Fläche von 600 Quadratmetern ergibt das einen Faktor von 24,5. Ohne Straßenreinigung ergäbe sich daraus für dieses Beispiel eine Jahresgebühr von 36,02 Euro (statt bisher 33,08 Euro), mit Straßenreinigung dagegen 96,78 Euro (bisher 72,77 Euro). Grenzt ein Grundstück an mehrere Straßen mit und ohne Straßenreinigung, wird die Kategorie I berechnet.

Grund für die Kostensteigerung ist laut Gemeindesprecherin Martina Bellack, dass Kostensteigerungen aufzufangen seien. „Vom Benzin bis zum Personal wurde alles teurer, und wurde nun berücksichtigt.“ Zudem habe es sehr lange keine Erhöhung gegeben. Die deutliche Steigerung in der Kategorie I (mit Winterdienst) trotz immer milderer Winter erklärte sie damit, dass der Auftragnehmer – in Kleinmachnow der Zweckverband – Personalkapazitäten, Arbeitszeit, technisches Gerät, Streugut und mehr bereithalte. „Dies alles muss allein schon aufgrund der im Vorfeld nötigen Bereitstellung auch bezahlt werden.“

Unternehmerisches Risiko

Da nicht kalkulierbar sei, ob und wann ein Winterbruch stattfinde, der Auftragnehmer aber dafür vorbereitet sein müsse, müsse „heute“ bestellt, geliefert und bezahlt werden. Sollte der Winter ausbleiben, sei eine Rückerstattung der Zahlungen nicht vorgesehen. Allerdings sei auf der anderen Seite auch keine Erstattung der Mehrkosten an den Auftragnehmer verbunden, wenn der Winter mit großen Schnee- und Eismengen aufwarte, so Bellack.

„In beiden Fällen ist es also unternehmerisches Risiko - in den letzten Wintern ging es zugunsten des Auftragnehmers aus , es wird aber – hoffentlich – auch mal wieder zugunsten der Gemeinde ausgehen, wenn der Winter streng ausfällt.“ In der Gebührenkalkulation könne deshalb leider nicht berücksichtigt werden, ob der Winter tatsächlich "streng" oder "überhaupt nicht" stattfindet.

Lesen Sie auch

Von Konstanze Kobel-Höller