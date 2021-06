Kleinmachnow

Der weiche Duft nach Pfannkuchen hängt noch eine ganze Weile in der Luft. Selbst als Susanne Bahr ihren Stand schon längst abgebaut und Platte, Teigverteiler, Kelle und leere Schüsseln zusammengepackt hat. Sechs Jahre lang hat die Kleinmachnowerin jeden Donnerstag zwischen Obst- und Gemüsehändlern auf dem Rathausmarkt Crêpes und Galettes angeboten.

Körperliche Belastung ist zu groß

Nun geht Bahr in den Ruhestand. „Mental könnte ich das ewig weitermachen“, erzählt sie, „es ist eher eine Frage der körperlichen Belastung.“ In einer zertifizierten Küche eines Stahnsdorfer Bäckers rührte sie den Teig an, mehrere große Schüsseln voll. Den Holzstand und alles, was sie zum Crêpebacken benötigte, transportierte Bahr im Kofferraum. Der Aufbau dauerte stets eine Dreiviertelstunde. Doch die ersten Kunden konnten selbst das manchmal kaum abwarten.

Sechs Schulen liegen rund um den Rathausmarkt und „ab mittags standen die Kinder Schlange“, sagt Bahr. Viele kamen jede Woche an ihren Stand, erzählten ihr von der Schule und ihrem Alltag. „Manche habe ich groß werden sehen“, erinnert sie sich. Eine Klasse hat sich kurz vor der Abschlussfeier sogar persönlich bedankt: „Du hast unsere Donnerstage erst vollkommen gemacht.“

Crêpes gehen immer

Nach langer beruflicher Auszeit für die Familie hat Bahr, die eigentlich Diplompädagogin ist, in ihrem Metier nur schwer wieder Fuß fassen können. Sie gab Kochkurse an Schulen auf Hermannswerder und kam über einen Job in einer Bäckerei schließlich zu den französischen Eierkuchen.

Ob klassischer Crêpe mit Apfelmus, Waldhonig oder Nutella oder knusprige Galette aus Buchweizen mit frischer Meersalzbutter oder Ziegenkäse mit getrockneten Tomaten: „Crêpes sind etwas, das einfach immer funktioniert“, schwärmt Bahr. Der intensive Geruch nach warmem Backwerk und der aromatische Geschmack der Füllung auf luftigem Teigboden machen Crêpes zu echtem „Soulfood“, sagt sie.

Was jetzt kommt, weiß Susanne Bahr noch nicht. Ganz aufgeben möchte sie das Crêpebacken aber nicht. Auf privaten Veranstaltungen oder an Filmsets wird sie auch weiterhin ihren Stand aufbauen.

Von Madlen Pilz