Kleinmachnow

Erleichterung in Kleinmachnow: Von einem Krankenwagen wurde Michael K. am Freitag zurück in die Einrichtung gebracht, die sich um geistig Behinderte kümmert. Offenbar hatte er sich nach Berlin verirrt und wurde dort gefunden, wie die Polizei dazu mitteilte. Der 58-Jährige ist den Umständen nach bei guter Gesundheit.

Nicht in der Werkstatt angekommen

Michael K., der regelmäßig Medikamente einnehmen muss, war am Mittwoch als vermisst gemeldet worden. In seiner Arbeitsstelle war er am frühen Morgen nicht aufgetaucht. Für ihre Suche hatte die Polizei daraufhin ein Foto von Michael K. veröffentlicht, mit der Bitte um Mithilfe. Die Behörde bedankt sich für die Unterstützung.

Von MAZonline