Viktoria Brammer ist enorm beliebt. Seit 21 Jahren steht sie in ihrem kleinen Zeitungskiosk am August-Bebel-Platz und jeder in der Nachbarschaft kennt sie – auch dafür, dass sie für internationale Musiker die Tür zum Kleinmachnower Publikum weit öffnete. Jetzt ist Schluss. Am 31. August schließt das Café Brammer, der Lottoladen mit Live-Musik in der Goethestraße 2.

Corona, das bedeutet für Viktoria Brammer ein Jahr lang Verluste, und mit 79 Jahren ist das für sie ein gewichtiger Grund, die Segel zu streichen – auch wenn es schwer fällt. Schließlich hing an ihrem Geschäft der Last-Minute-Weihnachtsmarkt, der Treffpunkt für Kleinmachnower Berufstätige in der Mittagspause, die Station für den schnellen Informationsaustausch, der Geburtsort vieler Projekte und natürlich auch Erlebnis-Shopping, wie es Supermärkte nicht bieten können: Neben Zeitungen und Lottoscheinen bekamen alle Kunden ein Stück von Viktorias herzlicher Schlagfertigkeit mit. „Es wird weitergehen“, zeigt sich die langjährige Gemeindevertreterin wie gewohnt optimistisch, „ich habe auch noch Ideen für die kommenden Jahre.“

Die Familie mit den beiden Söhnen, zwei Enkelinnen und Schwiegertochter bekommt jetzt mehr von ihrem Familienoberhaupt zu sehen. Quelle: Gesine Michalsky

Es seien ihre Helfer und Freunde gewesen, die in den vergangenen Jahren mit ihren ehrenamtlichen Einsätzen für den Betrieb unersetzlich waren. Lars Fürst zum Beispiel wohnt zwei Etagen über dem Café.

Für die monatlichen Jam-Sessions in dem winzigen Café kochte der Nachbar oder schenkte das Bier aus. „Wir haben uns an diesen Freitagen immer gesorgt und gedacht, heute kommt bestimmt keiner – zum Beispiel, als die Fußball-WM lief. Und dann war der Laden so voll und der Abend so gelungen, dass es gut war, dass es nie Kontrollen gab“, erzählt der junge, aus Leipzig stammende Mann.

Gemeindevertreterin und Café-Betreiberin Von 1998 bis 2003 und von 2014 bis 2019 saß Viktoria Brammer in der Gemeindevertretung von Kleinmachnow. 1997 gründete sie den Verein Checkpoint Bravo unter anderem gemeinsam mit Harry Hartig von der Linkspartei. 1998 organisierte sie ein Benefiz-Konzert für den abgebrannten „Affenclub“. 1999 folgte die Eröffnung des Café Brammer, 2005 der Last-Minute-Weihnachtsmarkt. Bilder und Mobiliar des Café Brammer werden jetzt bis zur Schließung am 31.8. verkauft

„Es gab immer genug Widerstände, gegen die ich erst einmal ankämpfen musste“, erinnert sich Brammer heute vergnüglich. Als die vor 25 Jahren aus Steglitz zugezogene Kleinmachnowerin, die sich selber gerne als „Wossi“ bezeichnet, damals für die CDU Wahlkampf machte, rettete sie 1999 vor allem den völlig am Boden liegenden Geschäftsstandort am August-Bebel-Platz. Die Gewog hatte andere Pläne, doch Brammer blieb hartnäckig, „ich kann doch meinen Mund nicht halten ...“. Denn gleichzeitig trat sie aus der CDU aus, der Partei, für die ihr Stiefvater Klaus Franke in den 80er Jahren als Bausenator tätig war.

Und es gelang ihr nicht nur, den umgebauten ehemaligen Lebensmittel-Laden zum Mittelpunkt politischer Gespräche zu machen, sie gewann mit atemberaubendem Tempo auch das Vertrauen unterschiedlichster Kleinmachnower – die beste Voraussetzung für das Amt einer Gemeindevertreterin. Zwei Mal zog sie als unabhängige Kandidatin in den Gemeinderat ein. „Bei mir im Zeitungsladen schütteten die Menschen ihr Herz aus, Sorgen und Freuden wechselten sich ab“, erzählt sie. Und sie erinnert sich besonders gerne daran, die Vertreter bestimmter Parteien ermahnt zu haben, dass sie sich nicht nur gerne selber reden hören möchten.

„Die Spontanität, mit der wir bei Viktoria Brammer Musik machen konnten, das hat riesigen Spaß gemacht“, erzählt der Sänger der Band 4Friends, Roger Sturm. Der Amerikaner kam für den Musikabend, bei dem jeder mitmachen konnte, extra aus dem Prenzlauer Berg angereist. Die Jam-Sessions gab es seit Viktorias 70. Geburtstag, und zu ihrem 79. vor zwei Wochen gratulierten die Musiker ihr auch mit kleinen digitalen Musikstücken.

Familienangehörige von in Kleinmachnow geretteten jüdischen Mitbürgern beim Zeitzeugen-Wiedersehen im Café Brammer am 8. Mai vor fünf Jahren. Quelle: Gesine Michallsky

Auch Kleinmachnows bekanntester Hausmeister René Fischer hat sein erstes Konzert bei der „Brammer“ gegeben. „Nur geladene Gäste waren dabei, Bürgermeister Michael Grubert natürlich auch. Es war unglaublich eng und alle hatten beste Laune“, erzählt der Angestellte der Maxim-Gorki-Gesamtschule, der mit seinen Liederabenden inzwischen den Rathaussaal füllt.

Selbstverständlich halfen auch alle ehrenamtlich beim Last-Minute-Weihnachtsmarkt, dabei wurde schließlich die Musikalität der Kleinmachnower entdeckt. „Gedacht war der Weihnachtsmarkt als Rettung für den August-Bebel-Platz. Der litt nämlich richtig stark unter der Eröffnung des Rathausmarktes“, erzählt die engagierte Kleinmachowerin. Landrat Blasig unterstüzte das Projekt und so gab auch die Gewog die Genehmigung.

Zum Abschied haben Gäste und Freunde des Café Brammers einen offenen Brief an die Vermieterin, die Gewog, geschickt. Der Wunsch: An der Stelle möge doch ein Café als Treffpunkt erhalten bleiben.

