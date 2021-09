Kleinmachnow

Mit ihrer ersten Aufführung präsentierte das Kleinmachnower Duo „Der kleine Storch“, bestehend aus Jörg Klein und Marcus Adebahr, eine Welt-Uraufführung: „Der Kopfwissenschaftler“ Torge Hoffmann, der sein Stück vor 20 Jahren in Kleinmachnow schrieb. Zur Premiere fand sich der Autor, der heute als Tierarzt arbeitet, sogar unter den Zuschauern ein.

Worum ging es?

Der Autor Heydahl liest aus seinem Buch, in dem es um einen Chemiker im Ruhestand geht, der mit den besten Absichten an einem Medikament gegen Covid-19-Mutationen forscht. Dank seiner Frau, die sich vernachlässig fühlt, und seinem 34 Jahre alten Versager-Sohn gerät jedoch alles außer Kontrolle. Recht bald nach Beginn der Lesung mischt sich ein Zuhörer ein, der Anmerkungen zur Erzählung macht – schließlich sei es eine Geschichte über ihn. Heydahl bestreitet das zunächst, das Gegenüber lässt sich jedoch nicht abschütteln.

Welche Schauspieler haben am meisten überzeugt?

Beide. Adebahr blieb souverän in seiner Rolle als Autor, Klein überzeugte nachhaltig in seinen Versuchen, Ungenauigkeiten im Buch aufzuklären und dabei schmollend nachzugeben oder großzügig einzulenken.

Wie wurde der Stoff inszeniert?

Das Stück geht sofort in Medias Res, wer nicht weiß, was Sache ist, glaubt, er hat sich in eine Lesung verirrt. Adebahr steht mit Belegexemplaren, die er zum Verkauf im Anschluss anpreist, auf der Bühne, zwei Stehtische, ein Hocker, eine Garderobe, viel mehr gibt es nicht an Kulisse. Später folgt noch Klein, der sich dazu gesellt. Es ist ein Stück für zwei, ein Dialog, mit Witz und ein wenig Dramatik.

„Der Kopfwissenschaftler“ „Der Kopfwissenschaftler“ wurde von Torge Hoffmann geschrieben. Die Aufführungen finden im Kleinen Saal der Neuen Kammerspiele Kleinmachnow statt. Weitere Aufführungen sind am 11., 17., 18. September sowie am 1. und 2. Oktober jeweils um 19.30 Uhr, sowie am 12. und 19. September und am 3. Oktober jeweils um 16.30 Uhr vorgesehen. 16 Euro kostet ein Platz im Sessel/Sofa vorne, 12 Euro ein Platz auf dem Stuhl hinten. Karten gibt es nur unter info@derkleinestorch.de und, sofern vorhanden, Restkarten an der Abendkasse

Was waren die Höhepunkte des Abends?

Einer der Höhepunkte ist mit Sicherheit am Anfang, wenn das erste Mal Adebahr in seiner Lesung unterbrochen wird, kurz danach packt Klein seine Sachen und schafft sich Platz auf der Bühne. Bei der Premiere hatte Klein einen Hänger, der sehr charmant gelöst wurde. Als er im Anschluss energisch wieder in seine Rolle fand und mit Energie auf den Tisch schlug, kippte eine Wasserkaraffe um und ergoss sich über das Buch, aus dem Adebahr las. Dieser sammelte alles in einem Glas, wandte sich an seine Figur, den Chemiker, und meinte: „Beruhigen Sie sich, trinken Sie mal einen Schluck.“

Fazit

70 Minuten, die zum Schmunzeln einladen, der aber auch Themen wie Verrat, Gier, „gut gemeint ist schlecht gemacht“, Vergebung, Freundschaft und Vertrauen anschneiden. Absolut empfehlenswert und definitiv mehr als banales Laientheater.

Von Konstanze Kobel-Höller