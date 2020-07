Kleinmachnow

„Ihr Lieben! Mir geht es gut. Das Wetter ist schön. Das Essen schmeckt.“ Sätze wie diese hat Karl-Heinz Wallberg schon mehr als ein Dutzend Mal gelesen, seit er Postkarten mit Motiven seiner Heimatgemeinde Kleinmachnow sammelt. Mehr als 720 Ansichtskarten sind es inzwischen geworden. Sie zeigen die Alte und die Neue Hakeburg, den Bau des Teltowkanals, die Bäkemühle, die Alte Kirche, das ehemalige Gasthaus Türck/Grothe, die Kleinmachnower Schleuse, den Machnower See, die Bürgerhaus-Siedlung, den modernen Rathausmarkt und Ortsansichten, die teilweise mittlerweile aus dem Ortsbild verschwunden sind.

Einen großen Teil seiner Sammlung wollte der 75-Jährige zum 100-jährigen Bestehen Kleinmachnows in diesem Jahr eigentlich im Original im Rathaus der Gemeinde ausstellen. Doch Corona ist wohl kein Freund der Philokartie. Darum entschloss sich die Gemeindeverwaltung, auf ihrer Internetseite eine Auswahl von Wallbergs Fundus zu präsentieren, mit der die Kleinmachnower die teils einzigartigen Impressionen ihres Ortes wenigstens virtuell auf sich wirken lassen können. Die konventionelle Ausstellung soll im nächsten Jahr nachgeholt werden.

Die Postkarte mit dem Motiv der Alten Hakeburg in Kleinmachnow ist das älteste Stück in der Sammlung von Karl-Heinz Wallberg. Sie stammt von 1897. Quelle: Sammlung Wallberg

In seiner Kindheit und Jugendzeit hat Karl-Heinz Wallberg Postkarten, die er aus aller Welt erhielt, lediglich aufgehoben. Das bewusste, gezielte Sammeln erwachte in dem gelernten Dreher aus dem ehemaligen Geräte- und Regler-Werk (GRW) „ Wilhelm Pieck“ in Teltow erst nach der Wende. Eher gleichgültig schlenderte er Mitte der 1990-er Jahre über den großen Trödelmarkt am Berliner Tiergarten. Dort stieß er auf diese Frau, die an ihrem Stand unzählige Mengen an Post- und Ansichtskarten anbot. Alle waren nach Orten geordnet. Auch Kleinmachnow war dabei.

„Ich war plötzlich neugierig, wie viele Ansichten es von Kleinmachnow wohl geben könnte“, sagt Wallberg. Spontan kaufte er der Trödlerin 30 Postkarten mit Motiven ausschließlich seines Heimatortes ab. „Da begriff ich erst, welchen Sammlerwert die Ansichtskarten haben.“ In der DDR hatte eine bebilderte Postkarte 20 Pfennig gekostet, in der Bundesrepublik 50 Pfennig. Für seine Ansichtskarten auf dem Trödelmarkt zahlte Wallberg im Schnitt schon jeweils fünf Mark. „Heute legen Sammler mitunter bis zu 60 Euro für eine Postkarte hin. Bei besonders seltenen Motiven können es auch mehr als 100 Euro werden“, erklärt der Heimatsammler.

Postkarten gibt es offiziell seit 1870 Karl-Heinz Wallberg wurde in Schmargendorf geboren. Nach einem Jahr zogen die Eltern mit ihm nach Kleinmachnow. Der Sammler ist Mitglied des Heimatvereins Kleinmachnow. Eine Auswahl seiner Ansichtskarten hatte Wallberg schon einmal in einer Ausstellung der Museums-Initiative Kleinmachnow im Haus Karl-Marx-Straße 117 gezeigt. Die ersten Postkarten gibt es offiziell seit 1870. Im Jahr 1900 sollen bereits rund 500 Millionen Karten in Deutschland verschickt worden sein. Ihre Adressseite ist seit 1905 geteilt. Rechts befindet sich die Anschrift, links die Mitteilung und auf der gesamten Rückseite die Abbildung. Die Blütezeit der Bildpostkarte waren die Jahre 1895 bis 1918. Seit den 1990-er-Jahren geht die Produktion von Ansichtskarten in Deutschland zurück. Wurden 1998 noch 400 Millionen Karten im Jahr verschickt, waren es 2017 nur noch 195 Millionen. Neue Formen wie „Postcrossing“ oder Postkarten-Apps entstanden, mit denen man eine individuelle Postkarte mit einem selbst gemachten Urlaubsfoto generieren und traditionell per Post verschicken lassen kann.

Seit der Begegnung mit der Händlerin in Berlin ist Wallberg auf etliche Trödelmärkte, Messen und Börsen in der Bundeshauptstadt, in Köln, Bremen oder Hamburg gefahren. Dabei hat ihn jedes Mal überrascht, wie gefragt die „Grüße aus Kleinmachnow“ auch bei anderen Sammlern sind. Wenn er wie üblich die Postleitzahl von Kleinmachnow nannte, schauten ihn die Anbieter nicht selten mitleidsvoll lächelnd an: Nichts zu machen, alles schon weg. „Oft werden die Kleinmachnow-Motive auch von Randberlinern gekauft, die früher mal in der Gemeinde gelebt haben und einiges vielleicht noch kennen“, erklärt sich der Sammler das große Interesse.

Da Wallberg selbst kein Internet hat, schaut ein Bekannter für ihn regelmäßig beim Online-Auktionshaus Ebay nach, ob Kleinmachnow-Karten angeboten werden. Dabei hat der Sammler wohl schon fast alle Motive aus allen Epochen des Ortes zusammen, sagt er. Zwei Ansichten fehlen ihm noch in seiner Kollektion: Eine Karte vom früheren Grenzturm in Dreilinden, in dem heute ein Café eingerichtet ist, und eine Luftaufnahme, die das Wohnstift Augustinum Kleinmachnow 1996 im Bau zeigt. Diese Ansicht soll der bekannte Kleinmachnower Fotograf Bernd Blumrich aufgenommen haben. Wallberg will ihn mal fragen.

Das Original dieser Kopie fehlt noch in der Sammlung von Karl-Heinz Wallberg. Die Karte zeigt das Wohnstift Augustinum in Kleinmachnow 1996 im Bau. Quelle: Sammlung Wallberg

Nicht ohne Stolz zeigt der Kleinmachnower gern einige Exoten seiner umfangreichen Sammlung. Sein ältestes Stück ist eine Postkarte von 1897, auf der die Alte Hakeburg zu sehen ist, die 1943 abbrannte. Eine Besonderheit ist ebenfalls eine Abend- beziehungsweise Nachtaufnahme der Neuen Hakeburg von 1971, in der zu dieser Zeit die Parteihochschule der SED untergebracht war. Diese Postkarte gab es nur in dieser Schule für die Parteifunktionäre zu kaufen. Außerhalb im öffentlichen Handel war sie nicht erhältlich.

Dieses Postkartenmotiv von der Neuen Hakeburg in Kleinmachnow gab es 1971 nur in der Parteihochschule der SED zu kaufen. Außerhalb war diese Ansicht im öffentlichen Handel nicht erhältlich. Quelle: Sammlung Wallberg

„Meist waren die Ansichtskarten keine Zeitdokumente, sondern Werbungen, die wieder Besucher anlocken sollten“, meint Karl-Heinz Wallberg. Dies belegen Aufnahmen vom Teltowkanal und seiner Schleuse, von Gasthöfen wie dem Gasthaus der Familie Türck, vom Konsum-Terrassenrestaurant von 1970 oder die Mehrfachansichten mit dem legendären „Gruß aus Kleinmachnow“. Eine Postkarte wurde sogar nach Le Harvre in Frankreich geschickt und kam wohl auf sonderbare Weise wieder nach Deutschland zurück, wo sie in Wallbergs Besitz gelangte.

„Heute werden kaum noch Postkarten geschrieben“, bedauert der Sammler ein wenig. In Zeiten der digitalen sozialen Netzwerke und des E-Mail-Verkehrs ist die Ansichtskarte ein Auslaufmodell geworden. Wenn Wallberg die beiden fehlenden Motive hat, will er seine Sammlung schließen. Zur Ruhe kommt der Heimatsammler aber dennoch nicht. Schon jetzt hat er unzählige Bücher über Kleinmachnow, Fotos, die er selbst geschossen hat, Gläser und eine Tasse von 1936 des traditionsreichen Porzellanherstellers Hutschenreuther mit dem Wappen von Kleinmachnow im Schrank. „Da ist noch reichlich Luft nach oben“, sagt Karl-Heinz Wallberg.

