Kleinmachnow

Die Kleinmachnower Feuerwehr soll erweitert werden und auch für das Familienzentrum gibt es neue Ideen. In den Ausschüssen wurde bereits diskutiert, bei der nächsten Gemeindevertretersitzung soll abgestimmt werden.

Nicht nur Stahnsdorf und Teltow, sondern auch Kleinmachnow ist mit seinem Feuerwehr-Standort beschäftigt. Im Bannwald und Wohngebiet beheimatet, reichen die aktuellen Flächen der Wache schon lange nicht mehr aus, so ist etwa die Anzahl der Stellplätze zu gering, Lager- und Büromöglichkeiten sowie ein ausreichend großer Außenbereich für die Ausbildung fehlen komplett. Die Einsatzbereitschaft und die Sicherheit der Feuerwehrleute seien durch die Situation beeinträchtigt, so das Fazit.

Kleinmachnows Bauhof zieht nach Stahnsdorf

Wenn mit Fertigstellung des neuen Gebäudes für den Zweckverband TKS in Stahnsdorf und dem Umzug dorthin das Bauhofareal in Kleinmachnow frei wird, ergeben sich neue Nutzungsmöglichkeiten dafür. Bisher war geplant, einen Teil davon für die Erweiterung der Feuerwehr zu verwenden und den Rest für ein Familienzentrum umzuwidmen. Nun wurde ein Planungsbüro damit beauftragt, auch einen Lösungsvorschlag zu erarbeiten, in dem das gesamte Grundstück nur für die Kameraden zu Verfügung steht, sodass umfassend auf deren Bedürfnisse eingegangen werden kann.

Familienzentrum für Kleinmachnow

Bereits vor einem Jahr hatte die Gemeindevertretung beschlossen, dass durch einen freien Träger schrittweise ein Familienzentrum für Kleinmachnow errichtet werden soll, das bis zur Bereitstellung eigener Kapazitäten etwa im Jugendzentrum Carat Angebote hat. Das ist mittlerweile durch die Stiftung Job, Teltow, der Fall. Nun wurde das gemeindeeigene Grundstück Meiereifeld 33 ins Spiel gebracht. Es liegt zentral und hätte neben dem Gebäude auch eine entsprechende Freifläche, um dort Angebote für alle Generationen entwickeln zu können.

In den Gremien wurden die Vorschläge bisher überwiegend wohlwollend diskutiert, auch wenn vereinzelt kritisiert wurde, dass mit dem anderen Standort des Familienzentrums das von Bürgermeister Michael Grubert (SPD) einst propagierte „Grüne Band der Kultur“ zum Jägerstieg 2 nicht mehr möglich wäre. Auch wurde gefragt, ob der Bannwald der geeignete Standort für die Feuerwehr ist – oder ob man vielleicht besser eine zweite Wache bauen sollte.

Von Konstanze Kobel-Höller