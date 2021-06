Kleinmachnow

Die Gemeinde Kleinmachnow will mehr preiswerten Wohnraum zur Verfügung stellen. Dazu soll ein Areal östlich der Pascalstraße zur Bebauung genutzt werden. Dort ist Platz für etwa 116 Wohnungen. Sie sollen einen hohen ökologischen Standard aufweisen und überwiegend in Holzbauweise errichtet werden. Der Mietpreis soll bei 75 Prozent von ihnen in den ersten drei Jahren acht Euro pro Quadratmeter Wohnfläche nicht übersteigen, bei den übrigen sollen es nicht mehr als zwölf Euro sein. Die Vergabe der Wohnungen wird durch eine Vergaberichtlinie der Gemeinde mit mindestens 20-jähriger Gültigkeit geregelt.

„Potsdam ganz nah“ erleben – zweimal wöchentlich Alle News für die Landeshauptstadt schon morgens in Ihrem E-Mail-Postfach – jeden Dienstag und Freitag. Jetzt anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

2024 soll die Siedlung fertig sein

Bauherr der Wohnungen wird die Gemeindliche Wohnungsgesellschaft Kleinmachnow (Gewog), die auch Wohnungen in Nuthetal und Michendorf hat. Nach Angaben von Geschäftsführerin Katja Schmidt liegt die Nettokaltmiete in den Kleinmachnower Gewog-Wohnungen momentan bei 6,80 Euro pro Quadratmeter. Zum Vergleich: Im Durchschnitt des Landes Brandenburg sind es 5,09 Euro. Besonders hoher Wohnungsbedarf besteht nach Schmidts Angaben im mittleren Preissegment. Baubeginn für die neue Gewog-Siedlung soll im nächsten Jahr sein, 2024 soll alles stehen.

Zur Finanzierung des Vorhabens soll die Gemeinde Kleinmachnow eine Einlage in die Kapitalrücklage der Gewog leisten, Höhe 7,5 Millionen Euro, einzuzahlen in drei Schritten. Ein entsprechende Beschlussvorlage lag bereits auf dem Tisch der Gemeindevertretung, die hat das Papier aber erst einmal in den Finanzausschuss verwiesen

Von Stephan Laude