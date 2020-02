Kleinmachnow punktet bei Standort-Analyse zu Bildung

Kleinmachnow

Was haben Kleinmachnow, Landau in der Pfalz, Friedberg in Hessen, Bayreuth und Passau gemeinsam? Sie belegen die Top-fünf-Plätze im Bildungshochburg-Kompass der deutschen Mittelstädte. Was Kleinmachnow dabei von den anderen vier Spitzenreitern unterscheidet, ist vor allem eines: Es gibt keine eigene Universität. Trotzdem kam die Gemeinde auf den dritten Platz. Teltow landete auf Platz 143, Werder auf Rang 67. Doch wie aussagekräftig ist dieses Ranking wirklich?

Zur Einordnung der insgesamt 585 Städten und Gemeinden mit Einwohnerzahlen von 20.000 bis 75.000 Bürgern wurden nur wenige Kriterien verwendet: Zum einen die Prozentzahl der Abiturienten und der Schulabbrecher ohne Hauptschulabschluss sowie der Anteil der Beschäftigten für Erziehung und Unterricht jeweils im Verhältnis zur Gesamtbevölkerung. Diese Indikatoren könnten anzeigen, wie wichtig Bildung in dem jeweiligen Ort ist, so die Autoren. Auch der Anteil der Bevölkerung im Alter unter 25 Jahren wird als Faktor herangezogen.

Auch Entwicklung als Faktor

Diese vier Indikatoren werden auch in ihrer Entwicklung über die vergangenen fünf Jahre angegeben. Als letzter Wert spielt schließlich noch die Entfernung zur nächsten Universitätsstadt in die Analyse hinein – von Ortsmitte zu Ortsmitte, wie Henner Lüttich, Geschäftsführer der Contor GmbH erklärt. Sein Unternehmen und das Magazin Kommunal zeichnen für die Analyse verantwortlich.

Die insgesamt neun Faktoren sind gewichtet. Den mit Abstand stärksten Einfluss auf die Gesamtbeurteilung hat der Bereich „Beschäftigte Erziehung/Unterricht“, gefolgt von „Abiturienten“ und „Anteil Jugend“. Am wenigsten Einfluss haben die Themen „Entfernung zur nächsten Universität“ und „Schulabbrecher“. Die absoluten Zahlen sind dabei jeweils stärker bewertet als die Entwicklung.

Schulische Angebote nicht berücksichtigt

Dass zwar das Vorhandensein einer Universität, nicht aber etwa auch schulische Angebote mit einbezogen wurden, begründet Lüttich damit, dass es sehr schwierig sei, Zahlen über Schulen zu erhalten: „Deshalb haben wir uns auf wenige, verfügbare Indikatoren verlassen. Wir haben versucht, mit wirklich wenigen Indikatoren Bildung zu erfassen.“ Die Autoren des Papiers merken selbst an, dass auch andere Punkte, von denen Bildung beeinflusst wird – etwa ökonomische und soziale Faktoren – und solche, die selbst von Bildung beeinflusst werden – darunter die Beschäftigung in und die Ansiedlung von Technologiebetrieben – nicht berücksichtig wurden. Da sich die Untersuchung nahezu ausschließlich mit reinen Bildungsindikatoren befasse und das Thema damit eindimensional umschreibe, werde sie daher auch nicht Studie, sondern Analyse genannt.

Vergleicht man nun Kleinmachnow und Teltow, fallen mehrere Punkte auf. So etwa, dass die Abiturienten- und Schulabbrecher-Zahlen identisch sind. Beide Kommunen dürfen sich über einen Abiturienten-Anteil von 52 Prozent freuen, was deutlich über dem Durchschnitt von 33 Prozent liegt. Im Ranking lassen sie damit 89 Prozent der anderen Mittelstädte hinter sich.

Auch die Abiturienten-Entwicklung geht deutlich nach oben (plus 24 Prozent) und liegt ebenfalls weit über dem Schnitt, der bei einer Abnahme von 0,60 Prozent liegt. Fünf Prozent der Teltower und Kleinmachnower brechen laut der Analyse die Schule ab (Durchschnitt: sechs Prozent), die Entwicklung liegt hier bei einer Abnahme um zehn Prozent in den fünf Jahren davor. Da bei diesem Indikator der Durchschnitt bei einer Zunahme um 25 Prozent liegt, erreichen die beiden Kommunen hier ihre besten Werte in der Analyse: 91 Prozent der anderen Mittelstädte entwickeln sich schlechter. Wieso Kleinmachnow und Teltow die komplett gleichen Zahlen haben, erklärt Lüttich so: „Das sind Daten, die für den ganzen Landkreis gelten. Die gibt es nur auf dieser Ebene.“ Die beiden Kommunen können hier also nicht miteinander verglichen werden.

Am wichtigsten: Beschäftige im Bereich Erziehung/Unterricht

Kritisch ist auch die Zahl der Beschäftigten im Bereich Erziehung/Unterricht zu betrachten, der am stärksten gewichtete Wert, gibt Jürgen Stich, Sprecher der Stadt Teltow zu bedenken. Bei diesem Indikator wurde die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten an Kindergärten, Schulen, Berufsakademien, Universitäten, Erwachsenenbildungseinrichtungen und ähnlichen Institutionen als Anteil der Bevölkerung der Kommune angegeben. Während Lüttich sagt, damit bekäme man indirekt auch mit, wie viele Schulen in einem Ort wären, meint Stich, man müsste die Zahl vielmehr auf die Zahl der Jugendlichen, also die Zielgruppe, statt auf die Gesamtbevölkerung hochrechnen. Eine Kommune mit einem niedrigen Anteil an Jugend hätte sonst von vorn herein keine faire Chance in dem Ranking.

„Bei Schulen und Kitas gibt es bestimmte Schlüssel, die eingehalten werden müssen. Auch Teltow macht das, dazu sind wir verpflichtet.“ Die Stadt sei jedenfalls trotz des unterdurchschnittlichen Wertes im Ranking von 0,38 Prozent (Durchschnitt: 1,38) und einer negativen Entwicklung von 16,80 Prozent (Durchschnitt: 11,82 Prozent) sehr gut aufgestellt. „Wir haben keine Defizite. Wir bringen alle Kinder in den Kitas unter und zwei neue Grundschulen kommen.“

Er gibt außerdem zu bedenken, dass überregionale Angebote in Kommunen diesen Wert verfälschen, etwa eine Universität, die viele Beschäftigte anziehe, oder in Kleinmachnow die Kreisvolkshochschule oder die Kreismusikschule. „Daher ist die Aussagekraft schwierig“, so Stich. Kleinmachnow steigt bei diesen beiden Indikatoren auch deutlich besser aus: Bei den Beschäftigten liegt es mit 3,41 Prozent deutlich über dem Bundesschnitt und mit einer positiven Entwicklung von 9,10 nur knapp darunter. Hier liegt die Spannbreite aber extrem weit, sie reicht von einer Abnahme um 55 Prozent bis zu einer Zunahme von 258 Prozent.

Unter-25-Jährige als Zielgruppe in Analyse einbezogen

Ein weiterer Unterschied zwischen den beiden Kommunen liegt im Anteil der Unter-25-Jährigen. In Kleinmachnow liegt er bei 28,67 Prozent, in Teltow bei 24,35 Prozent, der Mittelwert beträgt 23,93 Prozent. Die Entwicklung ist in Kleinmachnow mit einer Zunahme von 2,07 Prozent in fünf Jahren über dem Durchschnitt, in Teltow mit einer Abnahme um 1,82 Prozent negativ. Obwohl der Wert nicht unmittelbar etwas über die Bildung aussagt, fließt er in die Analyse ein, da dies „das Potenzial an Menschen in einer Stadt ermittelt, an das sich Bildung zuallererst richtet“, so die Autoren. Er wird sogar stärker bewertet als die Zahl der Schulabbrecher.

Von Konstanze Kobel-Höller