Kleinmachnow ringt um Förderung für Solaranlagen und Beratung

Kleinmachnow

Eigentlich war der Antrag zur Solarförderung der Kleinmachnower Bündnis 90/Grünen schon in der vorigen Gemeindevertretersitzung abgelehnt worden – doch indem sie den neuen Solar-Antrag der Fraktion SPD/Die Linke/Pro in der nächsten Runde über einen Änderungsantrag kaperten, ist er nun wieder im Gespräch.

„Aus unserer Sicht fehlt vor allem die Beratung vor Ort“, argumentierte Klaus-Jürgen Warnick den Antrag seiner Fraktion, dass Kleinmachnow 75.000 Euro für genau diese Leistung bereitstellen solle. Unabhängige Fachleute sollten demnach zu Bürgern und Bürgerinnen, die an der Installation einer Photovoltaik-Anlage interessiert seien, nicht nur „vor Ort“ beraten, sondern auch Referenzobjekte mit den Interessenten besichtigen, über Förderprogramme der EU informieren, beim Ausfüllen der Beantragungsunterlagen helfen und über die positiven klimatischen Auswirkungen und die voraussichtlich erzielbaren CO2-Einsparungen aufklären.

Mit Förderungen auf Bundesregierung warten

Die eigentlichen Solaranlagen wolle seine Fraktion vorerst ausdrücklich nicht finanziell unterstützen, sondern erst abwarten, was in diesem Bereich von der neuen Bundesregierung geplant sei. Er gehe davon aus, dass es hier Förderungen geben werde, so Warnick. „Wir brauchen aber Fachleute, die auch zu den Kleinmachnowern nach Hause gehen“, sagte er weiter.

Bereits in der vorigen Sitzungsrunde waren die Bündnis 90/Grünen mit einem Antrag zur Förderung von Solaranlagen über die gleiche Summe gescheitert. Nun versuchte Alexandra Pichl es erneut, indem sie den Antrag der Fraktion SPD/Die Linke/Pro quasi kaperte: Sie sei der Meinung, dass es die Beratung schon kostenfrei gebe, etwa bei den Anbietern oder bei Stiftung Warentest, und wolle daher eine Änderung des Beschlusses: 25.000 Euro sollten demnach – wie geplant – für Beratung sein, die restlichen 50.000 Euro aber für die Förderung der Errichtung von Solaranlagen. Sie argumentierte: „Der relevante Unterschied: Unser Ansatz hatte einfach eine Erfolgsgarantie, das Geld fließt erst, wenn eine Anlage wirklich gebaut wird.“ Der Antrag der Grünen war im November mit neun Ja, zehn Nein und drei Enthaltungen abgelehnt worden.

Auch Max Steinacker (BiK) versuchte noch, seinen Beitrag zu leisten und kritisierte, dass es nur um Beratung für Photovoltaik gehe, und nicht auch um andere Energie-Einsparmöglichkeiten.

Schließlich wurde entschieden, dass der Antrag erst einmal im Januar in den zuständigen Ausschüssen diskutiert werden soll – die Kleinmachnower werden also noch weiter warten müssen, ob und in welcher Form künftig in ihrer Gemeinde Interesse an Photovoltaikgefördert wird.

Von Konstanze Kobel-Höller