Kleinmachnow legt Projekt auf Eis

Die geplante Erweiterung des Horts „Am Hochwald“ in Kleinmachnow durch ein neues Gebäude ist vorübergehend gestoppt. Das hat die Kleinmachnower Gemeindevertretung bei ihrer Sitzung am Mittwochabend mehrheitlich beschlossen. Grund: Man möchte sich bis Ende Februar zunächst noch einmal die Schülerentwicklung genauer ansehen.

Den Antrag hatte Bürgermeister Michael Grubert ( SPD) gestellt. Derzeit seien nur zehn Kinder der fünften und sechsten Klassen für die Hortbetreuung angemeldet – für diese Jahrgänge ist der Neubau aber geplant. Grubert räumte ein, dass es natürlich sein könne, dass bei einem attraktiveren Angebot auch die Zahl der Anmeldungen steigen könnte. Zusätzlich seien aber auch die Schüler-Anmeldezahlen generell rückläufig, dieses Jahr seien sie von 168 auf 138 gesunken.

Bau erst in zwei, drei Jahren

„Ich möchte, dass wir uns noch mal hinsetzen und uns fachkundig beraten lassen, ob es Sinn macht, das jetzt zu machen – oder zum Beispiel erst in zwei bis drei Jahren, wenn das Wohngebiet am Stahnsdorfer Damm gebaut wird und wir den Bedarf haben“, erklärte der Bürgermeister. Die vorliegende Baugenehmigung gelte sechs Jahre. Drei Millionen Euro für die Errichtung seien nicht wenig Geld, räumte er ein. Dazu kämen dann auch noch die Folgekosten.

Für eine Horterweiterung hatte sich die Kleinmachnower Gemeindevertretung entschieden, weil von Beginn an die zugelassene Betreuungszahl von 161 Hortkindern in der neuen Grundschule „Auf dem Seeberg“ nicht ausreichte. Aus Kostengründen war während der Planung die Zahl der Horträume reduziert worden – ein Fehler, der nun korrigiert werden muss. „Wir haben den Hort vom ersten Tag an mit einer Ausnahmegenehmigung für 200 Kinder betrieben“, erklärte Susanne Feser, Leiterin des Kita-Verbundes.

Kritik an Entscheidung

Sie betonte, sie habe volles Verständnis für die Vorgehensweise der Gemeinde. „Ich glaube aber, dass eine Entscheidung, bei 161 zu bleiben, wahrscheinlich auch eine Entscheidung gegen die Kinder der fünften und sechsten Klassen wäre.“ Sie erinnerte daran, dass sich Kleinmachnow auch als familienfreundliche Gemeinde bezeichnet.

Grubert betonte, dass es sich nur um eine Rückstellung, nicht um einen Verzicht handle. „Ich bin für die beste Betreuung der Kleinmachnower Kinder, denn es sind unsere Kinder. Aber dazu ist nicht unbedingt ein neues Gebäude nötig.“

