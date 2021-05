Kleinmachnow

Teile des ehemaligen Gutshofes im alten Dorfkern von Kleinmachnow will die Gemeinde jetzt zu einem Erholungspark für die Kleinmachnower umgestalten lassen. Dabei soll das historische Ensemble zwischen dem letzten erhaltenen Element der früheren Anlage, dem so genannten Medusentor, und den Ruinenresten des einstigen Herrenhauses wieder schematisch angedeutet werden. Mit dem Projekt soll der Ursprung Kleinmachnower Ortsgeschichte weiter sichtbarer werden. Vor etwa zwei Jahren waren die Bäkebrücke wiederhergestellt und der Rundweg um die Bäkewiese rekonstruiert worden. Für das neue Vorhaben gaben Kleinmachnows Gemeindevertreter in ihrer jüngsten Sitzung mehrheitlich grünes Licht.

Schüler hatten Spaß an der Arbeit

In Abstimmung mit der Denkmalbehörde des Landkreises will die Gemeinde die Historie des alten Dorfkerns vor allem für jüngere oder zugezogene Kleinmachnower erlebbar machen. Fraktionsvorsitzender Bernd Bültermann (SPD/Linke/PRO) konnte sich in der jüngsten Sitzung des Gemeinderates noch gut daran erinnern, wie er früher als Lehrer mit seinen Schülern versucht hatte, die historischen Wege auf dem Gelände freizulegen, und welchen Spaß die Kinder bei dieser Arbeit gehabt hätten.

Mit freiem Blick auf die Bäkewiese

Dieses Wegenetz soll unter Berücksichtigung heutiger Anforderungen barrierefrei weitgehend rekonstruiert werden. Die Denkmalschützer haben der Gemeinde zudem erlaubt, Reste des alten Herrenhauses freizulegen und seinen Umriss mit einem maximal 50 Zentimeter hohen Bord anzudeuten. Mit Unterstützung einer archäologischen Fachfirma sollen auch Kellerbereiche durch archäologische Fenster wieder sichtbar sein. Eine leicht erhöhte Aussichtsplattform mit einer Sitzgruppe soll dem Spaziergänger den freien Blick auf die Bäkewiese ermöglichen. Dafür müssen allerdings einige Bäume für die Sichtachsen weichen. Ein schmaler Pfad durch ein Waldstück könnte mit lokalen Zitat-Tafeln auf die Verbindung von Kunst und Natur an diesem Ort hinweisen. Schlussendlich soll die Geschichte der alten Dorfmitte über einen QR-Code nachvollziehbar werden.

Der alte Dorfkern von Kleinmachnow mit Gutshof, Herrenhaus und alter Dorfkirche. Quelle: Heimatverein

In der Gemeindevertretung stoßen diese Visionen indes nicht auf ungeteilte Begeisterung. Barbara Sahlmann (Bündnisgrüne) und Roland Templin (Bik) sehen in den Plänen der Gemeinde die Natur zerstört und die historischen Bezüge zum Dorfkern entstellt. „Mit dem Projekt entsteht ein eigenständiger Park, der nicht nur hohe Kosten verursacht, sondern auch nicht mehr in die Natur passt“, sagte beispielsweise Templin. Wenn erst die Bagger alles aufwühlten, gehe wieder ein Stück Ortsgeschichte verloren, argumentierte er. Auch Barbara Sahlmann warnte vor einer Kunstlandschaft in der Natur, in der schon viele Bäume weichen mussten und deshalb nicht noch weitere 35 Bäume gefällt werden sollten. Den Antrag beider Fraktionen, das Projekt zu verwerfen, lehnte die Mehrheit der Gemeindevertreter in der jüngsten Sitzung aber ab.

Gemeindevertretung konnte sich nicht auf Konzept einigen

Mit der Errichtung ihres neuen Gemeindehauses verpflichtete sich die evangelische Auferstehungs-Kirchengemeinde 2014 per Vertrag mit der Gemeinde Kleinmachnow, ein Konzept auch für die freien Flächen des ehemaligen Gutshofes zu erarbeiten, die außerhalb ihres Baugrundstücks liegen. Zwei Jahre später konnte sich die Gemeindevertretung allerdings nicht darauf einigen, wie künftig mit dem Gelände umgegangen werden sollte. Fest stand nur, dass mit dem Neubau auch das übrige Umfeld des historischen Dorfkerns weiterentwickelt werden muss.

Stiftung hält Projekt für förderwürdig

Später eröffnete die Hans und Charlotte Krull Stiftung aus Berlin, eine Stiftung zur Förderung der Bildenden Künste, der Gemeinde, dass sie Arbeitsstipendien an bildende Künstler vergibt und Projekte der Gartenbaukunst fördert. Sie hielt den ehemaligen Gutshof in Kleinmachnow für förderwürdig, bewilligte den entsprechenden Antrag der Gemeinde und beauftragte einen Berliner Landschaftsarchitekten mit einer Vorplanung.

Im Sommer 2022 soll alles fertig sein

Mit dem Start der Umgestaltung rechnet die Gemeindeverwaltung nach dem Genehmigungsverfahren im Frühjahr 2022. Der Erholungspark soll im Sommer desselben Jahres fertig sein. Die Baukosten werden bislang auf 360 000 Euro geschätzt.

Von Heinz Helwig