Kleinmachnow

Mit weiteren hohen Zuschüssen aus dem kommunalen Haushalt will die Gemeindeverwaltung die Seniorenfreizeitstätte „Toni Stemmler“ vor einer Schließung retten. Die Volkssolidarität als Träger der Einrichtung hatte bereits im Juni 2019 angekündigt, sich aus Kleinmachnow zurückziehen zu wollen. Das Haus sei nicht mehr wirtschaftlich zu führen, begründete sie ihren beabsichtigten Rückzug. Kleinmachnows Bürgermeister Michael Grubert (SPD) konnte mit dem Wohlfahrtsverband aushandeln, dass dieser die Einrichtung noch bis einschließlich 2022 betreibt.

Gemeinde soll Verluste ausgleichen

Jetzt sollen Kleinmachnows Gemeindevertreter in ihrer Sitzung am 20. Mai erneut 40 000 Euro für den Betrieb des Seniorenklubs in der Hohen Kiefer 41 für das nächste Jahr freigeben. Außerdem sollen sie einem zusätzlichen Zuschuss an die Volkssolidarität in Höhe von 8808 Euro zustimmen, die der Verband für das vergangene Jahr als Defizit verbuchen muss. Trotz der erhöhten finanziellen Förderung musste der Veranstaltungsbetrieb pandemiebedingt stark eingeschränkt werden, so dass die Einnahmen ausblieben. In einem Brief an die Gemeindeverwaltung, der als Anhang den öffentlichen Unterlagen für die Gemeindevertretung zur Einsicht beigefügt ist, bittet die Volkssolidarität um den Ausgleich des Verlustes. Zur Deckung der Betriebskosten hätten Mitgliedsbeiträge aus anderen Regionen herangezogen werden müssen, die nicht für Kleinmachnow bestimmt waren, heißt es in diesem Brief.

Begegnungsstätte ist geschlossen

Auch in diesem Jahr rechnet der Wohlfahrtsverband mit einem Verlust von etwa 6000 Euro infolge des Lockdowns. Der Seniorentreff ist geschlossen, der Träger hofft, ab Mitte des Jahres allmählich in den Normalbetrieb zurückkehren zu können. Doch es wird einige Zeit brauchen, um alle Angebote wieder mit Leben zu erfüllen, sagt die Volkssolidarität. Auch diese 6000 Euro soll Kleinmachnow mit dem nächsten Haushalt ausgleichen. Die Gemeindeverwaltung schlägt den Gemeindevertretern außerdem vor, dem Förderverein der Seniorenfreizeitstätte für das folgende Jahr 16 000 Euro für einen technischen Mitarbeiter zu bewilligen, der den Betrieb der Begegnungsstätte absichern soll.

Entscheidung fällt im nächsten Sommer

Mit einer Entspannung der Situation rechnet die Volkssolidarität frühestens ab 2022. Dabei liege es auch am Engagement der Mitarbeiter, wie kostendeckend die Einrichtung bewirtschaftet und die Förderung eventuell reduziert werden können. Er sei bereit, sich auch in den nächsten Jahren in der Gemeinde zu engagieren, müsse aber zugleich auch auf die Wirtschaftlichkeit achten, um nicht in die finanzielle Schieflage zu geraten, erklärt der Verband. Mitte des nächsten Jahres sollen Wirtschaftlichkeit und Kosten der Einrichtung noch einmal genau untersucht werden. Fällt das Ergebnis positiv aus beziehungsweise hält sich das Defizit in erträglichen Grenzen, will sich die Volkssolidarität über das Jahr 2023 hinaus in Kleinmachnow engagieren und die Angebote weiter ausbauen. Andernfalls kündigt der Verband seinen Ausstieg aus der Trägerschaft der Einrichtung zum Jahresende 2022 an.

Senioren vermissen Treffpunkt schmerzlich

Bürgermeister Grubert verteidigt die hohen Ausgaben für die Seniorenfreizeitstätte „Toni Stemmler“. „Mit der einzigartigen Begegnungsstätte ihrer Art in der Gemeinde sorgen wir dafür, dass unsere älteren Einwohner nicht vereinsamen, sondern aktiv am öffentlichen Gemeindeleben teilnehmen“, sagt er. Die aktuelle Corona-Lage zeige, wie schmerzlich die Senioren ihren Treffpunkt vermissen. Die Pflegedienste seien für die meisten derzeit neben den Angehörigen der einzige Kontakt zur Außenwelt. Auch Grubert geht davon aus, das bei einer Wiederaufnahme des Normalbetriebes die finanzielle Förderung wieder etwas zurückgefahren werden kann.

Unter dem Dach des Familienzentrums

Gemeindevetretervorsteher Henry Liebrenz (Grüne) ist ziemlich sicher, dass die Mehrheit der Abgeordneten die Förderung bewilligen werden. Er sieht die Stütze als vorübergehende Überbrückung, bis eine solide Finanzierungslösung für die Freizeitstätte gefunden ist. „Wir müssen sehen, welches Betreibermodell sich am besten eignet, welche Kosten entstehen und wie wir diese im Gemeindehaushalt unterbringen können“, sagt Liebrenz.

Dem Vernehmen nach plant die Gemeindeverwaltung, die Seniorenfreizeitstätte „Toni Stemmler“ mittelfristig an das künftige Familienzentrum anzugliedern, das im Herbst dieses Jahres seinen Betrieb in Kleinmachnow aufnehmen soll.

Von Heinz Helwig