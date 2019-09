Kleinmachnower Kunstverein „Die Brücke“ feiert 10-jähriges Bestehen

Kleinmachnow

Vor zehn Jahren haben sieben Kunstbegeisterte noch Marderkot im verfallenen Landarbeiterhaus am Zehlendorfer Damm 200 beseitigt. Inzwischen ist aus dem Bund eifriger Kunstfreunde längst der erfolgreiche Verein „Die Brücke“ gewachsen und man feierte am Sonnabend im Landarbeiterhaus fröhlich das kleine und feine Ausstellungshaus: „Über 120 Künstlerinnen und Künstler haben in 52 Ausstellungen ihre Werke hier präsentiert“, zieht der Vereinsvorsitzende Rainer Ehrt eine stolze Bilanz.

Emma Maria Lange stellte im Landarbeiterhaus aus

Der unvergessliche Höhepunkt in den zehn Jahren war Emma Maria Langes Ausstellung „Porträts“, sind sich die zum Teil seit der Gründung aktiven Vereinsmitglieder und ihr Vorsitzender einig. Im Frühjahr 2016 zeigte die „Puppenmutter“ von Pittiplatsch und Schnatterinchen im Landarbeiterhaus ihre neuesten Figuren. Das Haus war voll, als die Kleinmachnowerin zur Ausstellungseröffnung mit Freunden und Verehrern ihren 95. Geburtstag feierte, bevor sie wenige Wochen später verstarb.

„Im September 2009 gab es die ersten Gespräche einer handvoll Idealisten, die die Potentiale des denkmalgeschützten Wohnhauses erkannten, im November wurde der Vereinsvertrag unterschrieben“, erzählt Rainer Ehrt. Der Name „Brücke“ symbolisiert das Vereinsziel: Verbindungen schaffen zwischen Alt- und Neu-Kleinmachnowern, aber auch zwischen Künstlern und Nachbarn aus der Region. Inzwischen hat der Verein rund 20 aktive Mitglieder und noch mehr Förderer. Die Ausstellungen verfolgen mehrere hundert treue Freunde, die aus der gesamten Region kommen.

Die Ausstellungen am Zehlendorfer Damm 200 sind sonnabends und sonntags jeweils von 14 bis 18 Uhr bei freiem Eintritt zu besichtigen. Quelle: Gesine Michalsky

„Kunst zum Anfassen macht den ehrenamtlich geführten Ausstellungsbetrieb am Zehlendorfer Damm 200 so schön und vielseitig“, sagt Susanne Schmitt. Die Medienpädagogin hat mit Schülern der Maxim-Gorki-Gesamtschule gerade im Rahmen des Medienprojekts “Youth.Art.History“ eine digitale Rundreise durch das alte Haus als Video gedreht. „Gärtner Josef Schöwel, letzter Bewohner und Zeitzeuge, zeigt zum Beispiel darin den jungen Leuten, wie die engen Räume zu seiner Zeit genutzt wurden“, erzählt Susanne Schmitt.

Mit Unterstützung des Landkreises und der Gemeinde sind die Räume behutsam instandgesetzt worden. Der historische Ort, an dem Fontane schon geschrieben hat und 1920 die erste Polizeistation der Region untergebracht war, ist noch zu erkennen – Tapetenreste zum Beispiel sind als Spuren der Zeit mit moderner Architektur kombiniert.

Gemeindevertreter sollen endlich Geld für das Kunsthaus freigeben

„Die Kunstwochen sind das beste im Ausstellungsprogramm“, sind sich die meisten Vereinsmitglieder sicher, und zwar auch, weil im Freien gearbeitet wird. Die Stimmung des alten Dorfes wirke nachhaltig inspirierend, heißt es unter den Künstlern.

Also alles gut im engagierten Kunsthaus am Zehlendorfer Damm 200? Leider nein, denn die Remise wird dringend als Werkstatt für Jugendliche gebraucht. Obwohl die Gemeindevertreter 2018 der Finanzierung zugestimmt haben, ist bislang nichts passiert. Rainer Ehrt und seine Kunstfreunde wünschen sich zum 10. Vereins-Geburtstag: „Das Geld liegt bereit – tut etwas.“

Von Gesine Michalsky