Kleinmachnow

Mindestens 140 000 Euro muss Kleinmachnow einplanen, wenn es sich für sein eigenes Museum in kommunaler Trägerschaft entscheidet. Das ist dem Konzept zu entnehmen, das Kuratorin Sophie Scholz den Gemeindevertretern kommende Woche vorstellen wird.

Scholz schlägt eine Dauerausstellung „Werden und Wandel Kleinmachnow“ vor, in der die Entwicklung des Ortes dargestellt wird. In dem kleineren Raum des ehemaligen Kirchenhauses am Jägerstieg 2 angesiedelt, könnte diese als Einstieg zu den wechselnden Ausstellungen zu den Jahresthemen in dem anschließenden großen einstigen Gemeindesaal verstanden werden. Auch mittel- und kurzfristige Ausstellungsmodule, der Aufbau einer Sammlung, ein Werkstattraum oder Ferienworkshops für Kinder und Jugendliche, ein Café mit Selbstbedienung, einen kleinen Shop zumindest in Form eines Büchertisches und Mitmach-Möglichkeiten für interessierte Bürger und Bürgerinnen hat Scholz in ihr Konzept eingebaut.

Personell schlägt sie eine ganze Stelle für die Museumsleitung und eine halbe für die Museumspädagogik vor. Diese sollen von bis zu vier geringfügig Beschäftigten, Freiwilligen und Ehrenamtlichen unterstützt werden. Als Kosten gibt sie pro Jahr rund 140 000 Euro an.

Keine reine Multifunktionslösung gewünscht

Für die Umsetzung werde vor der Sanierung des Gebäudes mit den Architekten ein Nutzungskonzept erstellt, so die Kuratorin. Das Erdgeschoss solle als museale Ausstellungs- und Veranstaltungsfläche genutzt werden, das erste und zweite Obergeschoss für Funktionsflächen wie Büro-, Werkstatt- und Depoträume. Grundsätzlich sei es möglich, Teilflächen – vor allem im Obergeschoß – für andere Nutzer zu reservieren, dennoch sei „die Nutzung des Gebäudes als Museum nicht mit einer reinen Multifunktionslösung zu vereinbaren“. Derzeit sind dort neben dem Museumsprojekt auch der Verein Stolpersteine und der Heimat- und Kulturverein untergebracht.

Auch die Nutzung der Ausstellungsräume für Veranstaltungen sei nur schwierig möglich und sollte nur unter bestimmten Bedingungen geschehen – sie müssten für das Museum einen angemessen Gegenwert bringen. Fremdveranstaltungen seien nur möglich, wenn der dem Museum entstandene Aufwand ausgeglichen werde. Es gelte sicherzustellen, dass das Museum seinem Auftrag als solches nachkommen könne.

Von Konstanze Kobel-Höller