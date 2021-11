Kleinmachnow

Mit einem Bundespreis zeichnet das Fachnetzwerk „Schülerfirmen“ der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung am Freitag, 5. November, Kleinmachnower Schülerinnen und Schüler aus. Mit ihrer Schülerfirma „Basics Unverpackt“ erreichten die Mitglieder den zweiten Platz des Qualitätssiegels „Klasse Unternehmen“, für das sich bundesweit 74 Schülerfirmen beworben haben.

Viermal in der Woche stehen die Mitglieder der Schülerfirma der Freien Waldorfschule Kleinmachnow mit einem mobilen Stand vor dem Schultor und verkaufen unverpackte Lebensmittel: Haferflocken, Nudeln, Reis, Kräutersalze, Weizen, Rohrzucker und Gummibärchen sowie Waschmittel und zwei verschiedene Shampookugeln. Die Waren kommen von einem Berliner Großhändler, der auch die Schulküche beliefert. Gefäße können Kunden selbst mitbringen oder zur Wiederverwendung vor Ort kaufen.

Die Idee steht im Vordergrund

Rund 15 aktive Mitglieder aus der Schülerschaft beteiligen sich ehrenamtlich an dem Projekt. Dabei habe die Schülerfirma keinen klassischen „Businessplan“, verrät Andreas Hardorp, der seit 22 Jahren Lehrer an der Schule ist und die Schülerfirma pädagogisch begleitet. „Wir haben eine innere Ausrichtung, die Idee steht ganz klar im Vordergrund.“

Emily, Johanna, Paul, Laura und ihr Lehrer Andreas Hardorp (v.l.n.r.) von der Schülerfirma „Basics Unverpackt“ vor dem Wagen, mit dem sie vor dem Schultor unverpackte Lebensmittel verkaufen. Quelle: Madlen Pilz

Die Preise für ihre Produkte haben die Jugendlichen bewusst niedrig angesetzt, „um neben der Konkurrenz der Bio-Supermärkten bestehen zu können“, erklärt Emily, Schülerin der elften Klasse und seit Anfang beim Projekt mit dabei. Ein Kilo Bio-Weizennudeln kostet etwa 2,20 Euro. Trotz günstiger Preise sind die Einnahmen kostendeckend, die Firma trägt sich mittlerweile selbst. „Uns geht es nicht um den Profit, die Verkäufer machen das ja ehrenamtlich“, erklärt die 17-jährige Schülerin. „So können wir Verluste ausgleichen oder unsere Produktpallette erweitern“.

Bereits 2017 wurde die Schülerfirma als bestes Umweltprojekt an Brandenburger Schulen geehrt, nun kommt eine weitere Auszeichnung hinzu. Die Jugendlichen von „Basics Unverpackt“ freuen sich aber nicht nur über die damit verbundene Anerkennung ihrer Arbeit. „Unser Projekt erhält so gleich viel mehr Aufmerksamkeit“, sagt Paul aus der 13. Klasse, der seit zwei Jahren mitarbeitet. „Wir wollen zeigen, wie viel Spaß es macht, sich innerhalb der Schule zu engagieren und es ist toll, wenn sich so vielleicht noch mehr Menschen Gedanken über nachhaltiges Konsumverhalten machen.“

Wie genau die 750 Euro Preisgeld investiert werden, wissen die Schülerinnen und Schülern noch nicht. „Wir wollen die Digitalisierung unseres Projektes weiter voranbringen“, sagt Johanna, eine weitere Mitstreiterin. Nachdem sich das digitale Kassenbuch, welches von einem Neuntklässler der Schule extra für das Projekt programmiert wurde, bewährt hat, sollen diese Möglichkeiten weiter ausgebaut werden. „Ein firmeneigenes Tablet wäre gut“, hofft Schülerin Laura, „dann müssten wir nicht mehr unsere privaten Handys für das Projekt einsetzen“.

Immer wieder neue Impulse

An kreativen Ideen mangelt es den Jugendlichen nicht. Mit jedem neuen Schüler, der für das Projekt begeistert werden könne, kämen auch neue Impulse, berichtet Lehrer Hardorp. Das Besondere an dem Projekt sei das „ganz besondere Miteinander“, sagt der Pädagoge „und dass wir in einem engagierten Schüler-Team nachhaltig wirklich etwas bewegen können.“ Zwar kämen derzeit die meisten Kunden aus dem Umfeld der Schule. Deshalb wurden die Verkaufszeiten auch an die Hauptabholzeit der Grundschulstufe angepasst. Paul aber betont: „Grundsätzlich kann gern jeder bei uns einkaufen.“

Der Verkaufsstand steht immer montags von 8 bis 8.15 Uhr sowie dienstags, mittwochs und donnerstags von 13.35 bis 14.20 Uhr vor dem unteren (östlichen) Tor des Seiteneingangs zum Schulgelände.

Von Madlen Pilz