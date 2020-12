Kleinmachnow

Im diesjährigen Schülerwettbewerb „Planspiel Börse“ der Mittelbrandenburgischen Sparkasse ( MBS) errang das Team „Pepega Investment Group“ des Weinberg-Gymnasiums Kleinmachnow den Landessieg. Die Gruppe konnte den Depotwert ihrer Aktien von 50 000 Euro auf 63 246, 72 Euro erhöhen. Knapp dahinter im Gebiet der MBS liegen die „ Belforts“ vom Filmgymnasium Babelsberg, die dieses Jahr mit einem Depotwert von 62 655,30 Euro abschließen. Ebenfalls aus dem Weinberg-Gymnasium in Kleinmachnow kommt das Team „Teslarallye2020“, das den dritten Platz im MBS-Land erzielte. Die Vorjahresgewinner der viertägigen London-Reise steigerten ihren Depotwert auf 62 529,99 Euro.

Ein Online-Wettbewerb

Das „ Planspiel Börse“ ist ein Online-Wettbewerb, bei dem die Teilnehmer ein Wertpapierdepot mit einem virtuellen Spielkapital eröffnen. Dieses Kapital gilt es durch geschickte Transaktionen an der Börse zu vermehren. Die fiktiven Käufe und Verkäufe werden dabei fortlaufend mit den realen Kursen während der Börsenöffnungszeiten abgerechnet.

Elf Wochen in der Welt des Aktienhandels

Der Startschuss für Europas größtes Börsenspiel fiel in diesem Jahr am 30. September. Neben Teams aus Deutschland, Italien, Frankreich und Schweden nehmen jetzt auch Gruppen aus Russland und Lateinamerika teil. Elf Wochen lang tauchen die Teams in die Welt des Aktienhandels ein und entwickeln ihre optimale Anlagestrategie. Als Startkapital erhalten sie fiktive 50 000 Euro. Im Planspiel trainieren die Teilnehmer nicht nur das Analysieren der Wirtschaftsnachrichten und verfolgen die Aktienkurse, sondern entscheiden auch im Team über die Anlagen.

Diesmal Sachpreise statt Siegerreise

Da die traditionelle Siegerreise nach London coronabedingt ausfallen muss, warten in diesem Jahr attraktive Sachpreise wie ein iPad Wi-Fi + Cellular oder eine Apple Watch (Serie 6) auf die Gewinnerteams. Zusätzlich lobt die MBS für Schulen in ihrem Geschäftsgebiet 300 Euro für den ersten Platz, 200 Euro für den zweiten Platz und 100 Euro für den dritten Platz aus.

Von MAZonline