Wie stark die reichste Gemeinde des Kreises Corona spürt, beantwortet Kleinmachnows Bürgermeister Michael Grubert ( SPD) in unserem Jahresinterview. Aber auch, wie sich die Gemeinde auf die Afrikanische Schweinepest vorbereitet, wie er den Bombenfund erlebt hat und was er persönlich im Lockdown vermisst.

Was waren die größten Herausforderungen in diesem Jahr?

Michael Grubert: Corona hat natürlich seit März dieses Jahr geprägt. Wir haben jetzt mehr Infizierte als im Frühjahr, dennoch ist die Angst bei vielen Bürgern nicht mehr ganz so groß – das ist manchmal schlecht, weil viele leichtfertig werden. Wir alle hoffen auf die Impfung. Positiv war, dass die Gewerbesteuer-Einnahmen dieses Jahr um voraussichtlich mehr als fünf Millionen Euro gestiegen sind, weil der Europarc modern aufgestellt ist.

Wieso ist Kleinmachnow bei Corona so weit vorn?

Im März lag es tatsächlich an vielen Rückkehrern aus den Skiurlauben. Jetzt liegt es an den Pendlerströmen mit Berlin und Potsdam, viele Leute pendeln und gehen auch dorthin, wo das Leben ist. Die Kleinmachnower selbst sind nicht unvernünftiger als andere.

Und wie stark spürt Kleinmachnow Corona steuerlich?

Bei der Gewerbesteuer gib es kaum Einbrüche, wir merken es nicht.

Was macht Sie im Rückblick auf 2020 besonders stolz?

Stolz macht mich, dass wir eine kleine, aber feine Unterstützung für ältere Menschen aufgebaut haben, vor allem durch die Mitarbeiter des Carat, aber auch mit Hilfe der Gleichstellungsbeauftragten Marion Höne und anderen im Haus. Das wurde praktisch ab der ersten Minute umgesetzt. Meine Kollegen hätten ja auch sagen können, das ist nicht unsere Aufgabe. Aber das zeigt, dass wir eine gute Gemeinschaft haben.

Welche Niederlagen taten Ihnen wiederum besonders weh?

Dass ich mich beim Hort am Hochwald nicht durchsetzen konnte, sehe ich nicht als Niederlage. Ich habe versucht, den Leuten zu vermitteln, dass auch wir weniger Kinder haben werden und der Bau mit Doppelnutzung von Klassen nicht notwendig ist und der Engpass in einigen Jahren nicht mehr vorhanden sein wird. Dass das geht, sieht man ja auch jetzt während Corona. Aber die Mehrheit der Gemeindevertretung sah das anders.

Was war herausfordernd?

Die schwierigste Aufgabe war die Sommerfeldsiedlung. Da hatte ich zeitweise Angst, dass die Gemeindevertretung wieder kneift und es noch mal verschiebt. Aber dass hier nach 20 Jahren etwas beschlossen wurde, das war schon ein Erfolg. Und der Bombenfund – das war cool, wie wir und die Feuerwehr da mit den Bürgern bis in der Früh im Hotel zusammengesessen sind. Der Abend wurde immer schöner, die ersten waren dann traurig, als es um halb fünf Uhr morgens aufgelöst wurde.

Wie geht es Ihnen als SPD-Bürgermeister damit, gerade der reichsten Kommune im Kreis vorzustehen?

Was natürlich klar ist – ich fände es interessant, dort Bürgermeister zu sein, wo ich mehr soziale Probleme zu bearbeiten hätte. Wir haben hier wirklich oft nur Luxusprobleme und da wird man dann schon zum Verwaltungsmenschen.

Wird das nicht langweilig?

Wäre ich 30 Jahre alt, wäre es vielleicht so.

Wird die positive Entwicklung Kleinmachnows anhalten?

Wir haben so gut wie keine freien Gewerbeflächen mehr und werden auch keine weitere Entwicklung mehr zulassen, weil wir dafür Wald abholzen müssten. Aber ich erwarte keinen Wegzug, es gibt keinen Grund dafür. Wir sind nahe an Berlin und unsere Gewerbesteuer-Hebesätze sind normal. Wir werden bei unserem Stand bleiben. Es kann natürlich sein, dass wir irgendwann nicht mehr die reichste Kommune im Landkreis mehr sind – aber ob Platz eins oder zwei, das ist ja egal.

Gibt es denn eine Kommune, die das Potenzial dazu hätte?

Nein . . . na ja doch, vielleicht Teltow.

Wie wird sich die Bundestagswahl 2021 auf Kleinmachnow auswirken?

Gar nicht, solange kein Minister herzieht und bewacht wird – das merkt man dann. Für uns ist die Landesregierung wichtig, und unsere Beziehungen sind da gut.

Viele Bürger machen sich Sorgen wegen der neuen Berechnung der Grundsteuer. Wie werden die Auswirkungen in Kleinmachnow sein?

Noch gibt es keine Berechnungsmodelle, die warten wir ab. Wir werden wohl 2022 den neuen Hebesatz festlegen, bis 2024 haben wir ja Zeit. Die Gemeinde wird aber nicht mehr einnehmen. Im Einzelfall kann es natürlich sein, dass einer mehr als bisher zahlen muss, ich kann mir vorstellen, dass das bei Leuten mit größeren Grundflächen sein könnte. Aber generell wird es der einzelne Bürger nur unwesentlich spüren.

Der neue Zweckverband ist mit November angelaufen – wie ist Ihre erste Bilanz?

Wir haben für 2021 Verträge, die darauf hinauslaufen, dass wir gleich viel für die gleiche Leistung bezahlen. Das sind aber Vorauszahlungen – ich kann im Augenblick also noch keine Aussagen dazu machen, weil die Abrechnung erst am Ende kommt.

Und wie geht es mit den Wildschweinen weiter?

Ich habe Kontakt mit einem möglichen Stadtjäger aufgenommen und wir werden eine Regelung finden, wie seine Arbeit aussieht und wie er bezahlt wird. Mir ist wichtig: Wir sind nicht mit den Pächtern unzufrieden, sondern wir müssen auch auf die Afrikanische Schweinepest vorbereitet sein.

Sie wollten ein grünes Band der Kultur. Was wird da 2021 geschehen?

Wir werden auf jeden Fall die Planung für den Jägerstieg verabschieden, das ist mein Ziel. Die Architektenausschreibung läuft dazu an. Und im Februar soll der Beschluss für das Familienzentrum folgen, weil der Bauhof ja ausziehen wird. Dazu kommt die Festschreibung eines Konzeptes für den Feuerwehr-Standort für die Zukunft. Wenn ich diesen Platz schon neu planen muss, dann muss auch die Feuerwehr einbezogen werden und auch überlegt werden, wie Teltow eingebunden werden kann. Die Region ist groß – da haben andere schon eine hauptberufliche Wache mit 30 bis 40 Mitarbeitern. Bisher wurden wir gut durch die Freiwilligen Feuerwehren unterstützt, aber das wird in Zukunft eventuell schwieriger. Das zeigt sich schon in anderen Kommunen.

Ist das Vorhaben „ Kleinmachnow Museum“ schon vor der Abstimmung gescheitert?

Da kann ich Ihnen gar nicht sagen, was die Gemeindevertreter da wollen. Ich wäre froh, wenn es zu einer Entscheidung käme, weil unsere Bemühungen schon seit fünf Jahren laufen.

Lebenslauf von global zu lokal Michael Grubert wurde 1959 in der indonesischen Hauptstadt Jakarta geboren. Eingeschult wurde er im südafrikanischen Kapstadt. Im achten Lebensjahr folgte der Umzug nach Deutschland, wo er in Stuttgart, Dortmund und Berlin zur Schule ging. Grubert studierte an der FU Berlin Jura und Politologie und trat 1983 in die SPD ein. Seit 1996 lebt er in Kleinmachnow. Er ist verheiratet und hat vier Kinder. 2009 trat er bei der Bürgermeisterwahl Kleinmachnows an, nachdem der Vorgänger Wolfgang Blasig ( SPD) zum neuen Landrat Potsdam-Mittelmarkt gewählt worden war. In der Stichwahl gewann Grubert gegen Klaus-Jürgen Warnick ( Die Linke) die absolute Mehrheit. Bei der Wiederwahl am 27. November 2016 setzte er sich gegen Uda Bastians ( CDU) durch.

Werden die 2020 abgesagten 100-Jahre-Kleinmachnow-Feiern nachgeholt?

Ja, wir sitzen derzeit daran, die Termine festzulegen. Der Hauptteil findet wahrscheinlich erst im Herbst statt. Wir hoffen auf die Impfung, damit nicht mehr ganz so strenge Maßnahmen nötig sind und viele Bürger an den Veranstaltungen teilnehmen können.

Was erwarten Sie privat von 2021?

Ich werde zum zweiten Mal Opa, im Februar, es wird wieder ein Mädchen. Meine erste Enkelin Martha ist jetzt vier Monate alt. Vor kurzem war sie bei uns, das war sehr anstrengend (lacht). Und im Frühjahr muss ich den Teich im Garten einzäunen, weil Martha dieses Jahr laufen lernen wird.

Was fehlt Ihnen im Lockdown am meisten?

Am meisten der Sport – mein Tennistraining und mein Kieser-Sport. Sonst fehlt es mir natürlich echt, einfach mal beim Spazierengehen mit dem Hund im Schröders einzukehren, ein Glas Wein zu trinken und mit den Leuten zu quatschen.

Was machen Sie als erstes, wenn er vorbei ist?

Ich bin ein Fan der Sängerin Alin Coen, die im Mai nach Berlin kommt. Wir haben schon Karten und hoffen, dass das stattfindet.

