Kleinmachnow

Die Umgestaltung der Straßen im Weinbergviertel nach den Plänen des Integrierten Verkehrskonzeptes (IVK) der Verwaltung hat die Kleinmachnower Gemeindevertretung mehrheitlich beschlossen. Dazu gehört auch ein Zweirichtungsradweg, der errichtet werden sollen – anstelle von 35 Parkplätzen und rund 28 Bäumen.

Bau-Fachbereichsleiter Jörg Ernsting betonte, dass die Aussage des ADFC nicht richtig sei, dass aufgrund des geplanten Radweges an der Südseite der Straße Am Weinberg auf den Gehweg verzichtet werde Vielmehr sei ab Höhe der Musikschule auch hier parallel zum Radweg weiterhin ein Weg für Fußgänger geplant. Es stimme hingegen, dass der Radweg nicht als solcher ausgeschildert werden dürfe. Es seien aber entsprechende Piktogramme – Markierungen auf dem Boden – geplant, sodass klar werde, dass es sich um einen solchen handle. Ernsting kündigte außerdem an, dass die Aufstellfläche für Radfahrer am Zehlendorfer Damm größer und die Ampelschaltung angepasst werden sollen.

Die Idee, hier eine Fahrradstraße anzulegen, würde auch den Landkreis nicht begeistert, ergänzte Bürgermeister Michael Grubert ( SPD), da diese dann für sich alleine stehen und einfach aufhören würde. Ernsting kündigte jedoch an, diesen Vorschlag nochmal aufnehmen zu wollen. Matthias Schubert ( SPD) erklärte: „Die Straße ist sehr holprig, da mag kein Radfahrer drauf fahren – deswegen sind die alle auf den Gehwegen. Es würde gar nichts bringen, da eine Fahrradstraße zu machen.“

Sanierung derzeit zu teuer

In der geplanten Version werde es auf jeden Fall besser werden, die gesamte Straße könne man später einmal sanieren, doch dazu müsse man jeden einzelnen Stein herausnehmen. Der Fahrbahnbelag aus Granitpflaster sowie die Granitbordsteine sind denkmalgeschützt, die Sanierung wäre sehr teuer, hatte sich während der Diskussionen gezeigt.

Im Weinbergviertel befinden sich fünf Schulen: zwei Gymnasien, eine Gesamtschule, eine Grundschule und die Kreismusik- und Volkshochschule. Zahlreiche Schüler kommen hier jeden Tag mit dem Fahrrad, werden mit dem Auto gebracht oder nutzen den Bus, um zur Schule zu gelangen. Aus diesem Grund wurde das Weinbergviertel als einen von sechs Schwerpunkten in ihr Integriertes Verkehrsentwicklungskonzept (IVK) für Kleinmachnow aufgenommen. Die Maßnahme ist für den Haushalt 2021 angemeldet, sie kann also voraussichtlich demnächst begonnen werden.

Von Konstanze Kobel-Höller