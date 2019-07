Kleinmachnow

Zum 15-jährigen Bestehen des Rathausmarktes in Kleinmachnow will die Werbegemeinschaft das Format ihres alljährlichen Veranstaltungshöhepunktes ändern. Aus der bisherigen Italienischen Nacht, die seit zwölf Jahren südländisches Flair in den Adolf-Grimme-Ring brachte, sollen am 2. und 3. August die Kleinmachnower Sommernächte werden. „Damit eröffnen wir neue Perspektiven für unser Fest, indem wir es in jedem Jahr unter ein anderes Thema stellen“, sagt Marketingmanager Dirk Zeugmann. Das Fest soll in Dekoration, Bühnenprogramm und Catering internationaler werden und zum jeweiligen Thema passen. Glanzvoller Schlusspunkt bleibt das rund achtminütige Feuerwerk auf dem Rathaus.

Das bisherige Feuerwerk der Italienischen Nacht auf dem Rathaus in Kleinmachnow soll auch künftig der glanzvolle Schlusspunkt bei den Kleinmachnower Sommernächten sein. Quelle: Dirk Zeugmann

Am Freitagabend (2. August) wird der Marktplatz zum großen Freilufttheater. Rund 500 Gäste können sich vom Jazz und Swing der 1920er bis 1940er Jahre mitreißen lassen, den die Brandenburgische Bigband auf der Bühne präsentiert. Der Samstag (3. August) trägt Partycharakter. Die Kleinmachnower sollen sich treffen und miteinander feiern. Die Gastronomie am Markt öffnet ab 16 Uhr. Das Feuerwerk wird gegen 23 Uhr gezündet.

Kleinmachnower Sommernächte, 2./3. August, Kleinmachnow, Rathausmarkt, Adolf-Grimme-Ring. Freitag, 2. August, 18-22 Uhr, Samstag, 3. August, 14 Uhr (nur Catering), Veranstaltung: 18-1 Uhr.

Von Heinz Helwig