Kleinmachnow

Auf ihrer Streifenfahrt erwischten zwei Polizisten am Sonntagmorgen im Zehlendorfer Damm in Kleinmachnow zwei unbekannte Jugendliche, die einen Stromkasten besprühten. Die Sprayer brachten einen Schriftzug in weißer und roter Farbe an. Nach ersten Ermittlungen hatten sie zuvor einen weiteren Stromkasten besprüht. Die beiden 17-Jährigen wurden nach einer Anzeigenaufnahme ihren Eltern übergeben.

Von MAZonline