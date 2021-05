Region Teltow

Ein Blitz, ein lauter Knall und dann: Stromausfall – die Bewohner Teltows, Kleinmachnows und Stahnsdorfs wurden am Montagabend abrupt aus ihrem gemütlichen Fernsehabend gerissen. Rätselraten und Beunruhigung herrschte dabei vor allem über die Ursache des explosionsartigen Geräuschs, das bis zum Kleinmachnower Steinweg zu hören gewesen war. Doch was war wirklich der Grund für den Zwischenfall?

Lebhaft tauschten sich die Bewohner der drei Gemeinden unmittelbar nach dem Ereignis auf den sozialen Medien aus, verglichen Auswirkungen und versuchten den Grund herauszufinden. Aus ganz Kleinmachnow bis zur Stadtgrenze zu Berlin, aus Stahnsdorf bis zur Hildegardstraße und aus Teltow bis Seehof, Mühlendorf und in die Mahlower Straße kamen die Meldungen von betroffenen Haushalten. Manche berichteten, der Stromausfall habe nur sehr kurz, vielleicht eine Sekunde gedauert, andere meinten, sie hätten sicher 20 Minuten warten müssen, bis sie nicht mehr im Dunkeln saßen. Oft lief alles sofort problemlos weiter, bei einigen wollten Internet, Telefon und Fernsehen auch noch länger nicht, nachdem der Strom wieder da war.

Kamm der Knall aus dem e.dis-Umspannwerk in Teltow? Quelle: Dirk Pagels

Schon bald hatten sich jedenfalls unter den Internetusern zwei Haupttheorien etabliert: Der „Rumms“ habe ein bisschen wie eine „Lastabschaltung nach Kurzschluss“ geklungen, der aus dem Umspannwerk in der Teltower Katzbachstraße gekommen sein könnte. Es habe auch kurz nach Feuer gerochen. Eine Userin sprach von einem Blitz im Umspannwerk, der auch den Knall verursacht habe. In einem anderen Beitrag war von einer explodierten Trafostation in Kleinmachnow die Rede.

In der Leitstelle war man zunächst noch ratlos. Gegen 21.30 Uhr sei man informiert worden, Feuerwehr und Polizei würden die Region absuchen, ohne genau zu wissen, was sie eigentlich finden sollten. Ein Kleinmachnower wollte den Knall nahe einer Trafostation am Erlenweg gehört und dort auch einen Lichtblitz wahrgenommen haben, doch dort wurden die Einsatzkräfte nicht fündig. Dennoch verbreitete sich in den sozialen Medien das Gerücht, die Station wäre explodiert.

„Technischer Defekt im Umspannwerk“

Nach 23 Uhr dann die Bestätigung aus der Feuerwehr-Zentrale: „Es handelte sich um einen technischen Defekt in einem Umspannwerk.“ Schließlich durften auch die Einsatzkräfte wieder abrücken. Im Einsatz war unter anderem die Teltower Feuerwehr gewesen, die zunächst die Kleinmachnower Kollegen unterstützt hatte. In der eigenen Stadt war sie mit acht Kollegen und drei Fahrzeugen im Einsatz, um die Ursache für den Knall und den Stromausfall zu finden.

Doch was war im Details geschehen? Ein Waschbär hatte sich im Teltower Edis-Umspannwerk in der Katzbachstraße/Ecke Oderstraße eingeschlichen, sich dort den spannungsführenden Teilen genähert und damit einen Lichtbogen ausgelöst, erklärt Danilo Fox, ein Sprecher des Unternehmens. „Dies führte unmittelbar zu einer akustisch wahrnehmbaren Abschaltung des Trafos.“ Zeitpunkt des Kurzschlusses: 21.26 Uhr.

Waschbären sind zunehmendes Problem

Grundsätzlich werde die sensible Anlagentechnik in Umspannwerken vor dem Eindringen von Wildtieren durch umfangreiche Schutzvorrichtungen geschützt, so Fox. Doch es könne nicht komplett ausgeschlossen werden, dass es doch geschehe, etwa wenn sich streunende Tiere solange daran zu schaffen zu machten, bis sie die Vorrichtungen letztendlich überwinden können, oder wenn sie klein genug seien. „Allerdings sind derartige Fälle extrem selten.“ Generell sind Waschbären ein zunehmendes Problem in Brandenburg. Sie haben keine natürlichen Feinde, vermehren sich massiv und richten enorme Schäden etwa an Häusern an.

Waschbären sind niedlich, aber eine richtig große Plage in Brandenburg, evrantwortlich für große Schäden. Quelle: Patrick Pleul

In der Folge der automatischen Abschaltung sei es – je nach Region – zu kurzzeitigen Versorgungsunterbrechungen sowohl im Sekunden- als auch Minutenbereich gekommen. „So waren in Teltow überwiegende Teile der Stadt betroffen. In Kleinmachnow waren Netzkunden im Gebiet ums Augustinum bis zur Straße Hohe Kiefer kurzzeitig vom Netz getrennt. Auch in Stahnsdorf waren beispielsweise Teile der Potsdamer Allee sowie der Bergstraße kurzzeitig in der Stromversorgung gestört“, beschreibt Fox die Folgen. Doch bereits nach 14 Minuten – um 21.40 Uhr – seien bereits auch die letzten vom Netz getrennten Kunden wieder mit Strom versorgt worden.

Die Anlage ist eigentlich gegen Wildtiere geschützt. Quelle: Dirk Pagels

Mehrere Edis-Mitarbeiter seien sofort zum Ort des Geschehens gefahren, um den Vorfall im Umspannwerk zu untersuchen und die Anlage auf mögliche Schäden zu untersuchen. Durch die automatisch ausgelöste kurzzeitige Abschaltung dürften aber bleibende Technikschäden ausgeblieben sein. Das Unternehmen bitte seine Kunden darum, Unannehmlichkeiten zu entschuldigen, so Fox.

Schon vorige Woche am Sonntag, dem 25. April, hatte es gegen 22 Uhr einen Stromausfall in der Region gegeben. In diesem Fall hatte ein Kabel im Erdreich seinen Dienst verweigert, vermutlich war Wasser eingedrungen. Es wurde in der Zwischenzeit durch eine Partnerfirma komplett ausgewechselt. Hier waren vor allem Teltow-Ruhlsdorf und Teile von Ludwigsfelde betroffen.

Von Konstanze Kobel-Höller