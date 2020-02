Kran durch Bombensprengung beschädigt – Abbau noch vor Sturm

Stahnsdorf

30 Meter ragt der Kran Nummer 2 auf der Bonava-Baustelle in der Stahnsdorfer Wilhelm-Külz-Straße in die Höhe. Der Turmdrehkran des Typs „ Liebherr 139 ECB“ wurde aufgestellt, um hier 66 Wohnungen, verteilt auf sechs viergeschossige Häuser entstehen zu lassen. Die ersten Anfänge sind auch schon gemacht – doch nun ist erst einmal Schluss: Am Sonntag wird der Kran aus Sicherheitsgründen abgebaut. Denn die kontrollierte Sprengung der englische 500-Kilo-Bombe fand nur rund zehn Meter daneben statt und hat deutliche Spuren an der Baumaschine hinterlassen.

Der erste Augenschein kurz nach der Arbeit des Teams der Kampfmittelbereinigung lässt Samstagfrüh ahnen, welche Kraft die Detonation hatte: Auf der ganzen Baustelle liegen Trümmer, die Dixi-Toilette am Rande des Kraters hat es regelrecht zerfetzt. In der Umgebung wurden mehrere Dächer teilweise abgedeckt, zahlreiche Scheiben sind zerborsten.

Abgedecktes Haus nach der Bombensprengung in Stahnsdorf. Quelle: Konstanze Kobel-Höller

Es riecht verkokelt. Der Boden der Baustelle und die Basis des Krans sind mit Brettern, Betonfragmenten und anderen Teilen bedeckt, die von der Explosion herumgeschleudert wurden – teilweise hängen sie noch meterhoch im Turm. Überall dazwischen und darüber liegt nasser Sand, denn mit der Detonation wurden auch mehrere tausend Liter Wasser aus einem Faltbehälter über der Baustelle verteilt. Dieser war auf der Bombe platziert worden, um Energie abzufangen. Normalerweise wird der Behälter für die Waldbrandbekämpfung auf Tanklöschfahrzeug mitgeführt – nun liegt er in kleinen Fetzen zerrissen auf der Bausteine.

Vertreter des Bauträgers Bonava trafen schließlich Samstagvormittag auf der Baustelle ein. „Wir wissen noch nichts, wir haben uns ein erstes Bild gemacht“, so Katja Kargert, Leiterin der Unternehmenskommunikation. Zu diesem Zeitpunkt sei völlig unklar, ob die bereits fertiggestellten Teile des Baus noch stabil seien – auch wenn der optische Eindruck erst einmal hoffen ließe, dass zumindest da nichts Schlimmes geschehen sei. Beim Turmdrehkran war sich Kargert da schon nicht so sicher. „Rein optisch betrachtet muss er wohl ausgetauscht werden. Aber auch das wird am Montag entschieden“, hieß es zunächst noch.

Bauleiter: „Der Kran sieht nicht aus wie sonst.“

Dass am Sonntagabend und Montag der Orkan „Sabine“ Deutschland unsicher machen soll, habe der Bauleiter in seine Überlegungen miteinbezogen, war sich die Sprecherin sicher. Dieser räumte nach seiner Besichtigung ein: „Der Kran sieht nicht aus wie sonst.“ Er könne aber nicht einschätzen, ob er dem Sturm standhalten werde. „Die Ausleger sind windfrei und im Normalfall sollte nichts passieren“, so Christian Kaiser.

Untersuchungen am beschädigten Bonava-Kran nach der Sprengung der 500-Kilo-Bombe in Stahnsdorf. Quelle: Konstanze Kobel-Höller

Am Nachmittag kam dann aber Bewegung in die Angelegenheit und auf die Baustelle: Projektleiter Christopher Haak traf sich mit Kollegen und Mitarbeitern, um die weitere Vorgehensweise zu beraten. „Wir hatten noch nie eine solche Situation“, erklärte er gegenüber der MAZ, während zwei Arbeiter auf den Kran kletterten, um diesen zu untersuchen.

Wenige Stunden gab es dann ein Urteil: „Erste Begutachtungen ergaben, dass der Kran unter anderem einige Durchschläge in der Konstruktion hat. Auch die Kabine hat Schaden genommen“, so Kargert. Hier seien die Scheiben zerstört. „Vorsorglich bauen wir den Kran am Sonntagmorgen ab.“ Haak bestätigt diese Entscheidung und erklärt: „Wir wissen nicht, inwieweit die 100-prozentige Standfestigkeit gegeben ist.“ Aus Sicherheitsgründen werde der Kran daher abgebaut.

Schäden am Turm des Krans in Stahnsdorf nach der Bombensprengung. Quelle: Konstanze Kobel-Höller

Kargert beschreibt den Ablauf: „Dazu klettern ausgebildete Mitarbeiter auf den Kran. Dort befinden sich Arbeitsbühnen, auf den man stehen kann. Von dort aus werden die Bolzen entfernt und die Kranteile nach und nach abgeschraubt. Der ganze Abbau wird mehrere Stunden in Anspruch nehmen.“

„Es gab keine Kampfmittelfreiheitsbescheinigung “

Am Montag treffen sich dann Statistiker, Vermesser und weitere Experten auf der Baustelle, um die weiteren Auswirkungen der Detonation zu untersuchen. Sichtbar sind etwa Einschlagspuren an der Wand neben dem Kran. Dabei werde etwa auch die Statik der Platte geprüft, auf der der Kran steht. „Erst im Anschluss können wir Aussagen zum weiteren Vorgehen machen.“

Kampfmittel auf der Baustelle 2018 wurden in Brandenburg rund 296 Tonnen Kampfmittel vernichtet. Darunter fanden sich 31 000 Granaten, 4400 Brandbomben, 1100 Panzerabwehrraketen, 240 Sprengbomben mit fünf Kilogramm oder mehr, 150 Minen und mehr. Verantwortlich für die Kampfmittelfreiheit eines Grundstückes ist der Bauherr. Ist ein Gebiet mit Kampfmitteln belastet, erteilt die untere Bauaufsichtsbehörde in Brandenburg erst nach Vorlage einer Kampfmittelfreiheitsbescheinigung oder der Auflage, dass diese vor Baubeginn vorhanden sein muss, eine Baugenehmigung. Ersatzweise wird unter bestimmten Umständen auch eine kampfmitteltechnische Baubegleitung zugelassen. Überprüft wird die Belastung mithilfe einer Kampfmittelbelastungskarte. Wird eine konkrete Belastung festgestellt, darf nur nach einer Räumung der verdächtigen Flächen gebaut werden.

Auf jeden Fall werde man auch bei den weiteren Arbeiten Vorsicht walten lassen, betont die Sprecherin: „Das Gelände wurde abgesucht und als Verdachtsfläche eingestuft.“ Da es sich um eine Verdachtsfläche handle, habe es auch keine Kampfmittelfreiheitsbescheinigung gegeben.

Bonava möchte betroffene Anwohner unterstützen

Kargert kündigt auch an, Nachbarn, die unter der kontrollierten Sprengung teilweise stark zu leiden haben, nicht allein lassen zu wollen: „Wir schauen auch, wie wir Anwohner unterstützen können.“ Sie denkt dabei etwa an die Fälle der geborstenen Fensterscheiben oder Türen. Aber auch da werde ab Montag mehr entschieden.

