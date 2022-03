Kleinmachnow

Zu einem Kammermusikmarathon lädt die Kreismusikschule in Kleinmachnow diesen Samstag ein.

Von 11 bis 16.30 Uhr spielen hier in der Musikschule Am Weinberg 18 in 30-minütigen Einheiten Kammermusikensembles, die sich sowohl im Alter, als auch in der Besetzung unterscheiden.

Wer Lust auf Musik hat, ist herzlich eingeladen, den halben Tag oder auch nur eine halbe Stunde reinzuhören. Beim Eltern-Kuchenbuffet gibt es gegen eine freiwillige Spende Kaffee und Leckereien, die Einnahmen gehen an den KMS-Förderverein.

