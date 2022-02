Teltow

Viele Ukrainer haben zu lange gewartet, um sich rechtzeitig vor den Angriffen Russlands in Sicherheit zu bringen. Dies berichtet Falk Heinzmann aus Teltow. Heinzmann versucht seit zwei Wochen, die Familie seiner Frau aus dem Land nach Teltow zu holen. Doch ihr Bruder (34) und seine Frau (34) mit ihrem einjährigen Kind aus Donezk sowie ihr Sohn (27) mit Frau (27) aus Irpin nahe Kiew zögerten, erläutert der Teltower. Inzwischen ist Krieg und die Grenzen sind zu. Lediglich Frauen und Kinder dürfen ausreisen. Alle Männer im wehrfähigen Alter, zwischen 18 und 60 Jahren, müssen im Land bleiben und die Ukraine gegen Russland verteidigen.

Ukrainer sind lange ruhig geblieben

„Die meisten Ukrainer sind sehr lange ruhig geblieben“, schildert Falk Heinzmann. Sie haben wohl darauf vertraut, dass ihr Land nicht von der russischen Armee angegriffen wird. Doch Heinzmann, der selbst früher bei der Bundeswehr tätig war und viele Kontakte in die frühere Sowjetrepublik pflegt, war schnell klar, dass sich ein Krieg entwickelt. Deshalb begann er bereits vor zwei Wochen damit, um Hilfe bei der Suche nach einer Unterkunft für seine Verwandten zu bitten.

Hilfe für die Familie aus der Ukraine: Nachricht in Facebook-Gruppe

Um eine Unterkunft zu finden, platzierte der Teltower unter anderem eine Nachricht in der Facebook-Gruppe Teltow-Stahnsdorf-Kleinmachnow: „Hallo liebe Gemeinde, es geht um Hilfe für das, was vielleicht in den nächsten Wochen auf uns zukommen wird. Ich meine die Krise in der Ukraine. Wir suchen nach einer Bleibe für die Familien in Berlin oder im südlichen Speckgürtel, also etwa in Teltow oder in Potsdam.“ Alle Familienmitglieder sind vollständig geimpft und berufstätig und wollten Deutschland auch wieder verlassen, war weiter zu erfahren.

Diakon bietet Unterkunft für ukrainische Geflüchtete an

Die außerdem an die evangelische Kirchengemeinde Sankt Andreas in Teltow gerichtete Bitte um Hilfe wurde sofort erwidert, berichtet Heinzmann weiter. Diakon Martin Bindemann, der in der Teltower Kirchengemeinde für Familienarbeit zuständig ist, hatte sofort ein Hilfsangebot parat. „Die Familie kann bei mir privat unterkommen“, hat Bindemann der MAZ auf Nachfrage gesagt.

Generell sei es Aufgabe der Kirche, in Not geratene Menschen aufzunehmen, also Unterkünfte sowie Ansprechpartner zu suchen. „Wenn einzelne Personen oder Familien in der Region Teltow-Stahnsdorf-Kleinmachnow vollständig fremd sind, müssen sie ja auch betreut werden, damit sie sich zurechtfinden“, sagt Bindemann weiter. Dass Menschen wie im Fall Heinzmann die Möglichkeit haben, nah bei Familienmitgliedern in Deutschland unterzukommen, sei schließlich nicht die Regel, sondern ein Glücksfall. Aus diesem Grund habe er sich besonders gefreut, ein Quartier in unmittelbarer Nähe der Heinzmanns anbieten zu können.

Krieg Russlands gegen die Ukraine: Friedensgebete am Abend

Weitere Hilfsaktionen der evangelischen Kirchengemeinde Sankt Andreas seien aktuell nicht geplant. „Die Lage ist schwierig, niemand kommt in die Ukraine hinein, da wissen wir gerade gar nicht so genau, wie wir überhaupt helfen können“, erklärt der Diakon. Dabei habe die Kirche viel Potenzial. Sobald es wieder möglich sein wird, sei zum Beispiel ebenso ein Hilfstransport denkbar. Dann würde die Kirchengemeinde dazu aufrufen, etwa Lebensmittel und Kleidung zu spenden. Solange dies jedoch nicht möglich ist, werden aber in der Andreaskirche an den Abenden regelmäßig Friedensgebete stattfinden. Am Donnerstag waren bereits mehrere Unterstützer dem spontanen Aufruf zum Gebet um 18 Uhr in Teltow gefolgt. „Wir werden Friedensgebete solange anbieten, wie es nötig ist“, kündigt Diakon Bindemann an. Die genauen Termine werden auf der Facebook- sowie auf der Internetseite der Teltower Kirchengemeinde zu finden sein.

Lage in Ukraine ist unübersichtlich

Ob und wann die Heinzmanns Familienmitglieder nach Teltow holen können, hänge davon ab, wie sich die Lage in der Ukraine entwickelt, erklärt Falk Heinzmann. Westlich der Hauptstadt Kiew sei die Lage für die Menschen generell bedrückend und unübersichtlich. Überall befinde sich Militär auf den Straßen. In der Hafenstadt Mariupol im Südwesten bestehe nicht einmal die Möglichkeit, aus der Stadt zu gelangen. Außerdem sei der Sprit limitiert und es generell gefährlich, sich auf den Straßen fortzubewegen.

Eine Ausreise gestalte sich somit zum einen schwierig. Andererseits wollen die Ukrainer nicht kampflos aufgeben. Viele wollten sogar einreisen, um ihren Landsleuten etwa im medizinischen Bereich zu helfen.

