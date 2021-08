Region Teltow

Nachdem im Frühling die Türen pandemiebedingt geschlossen blieben, öffnen nun am 21. und 22. August zahlreiche Künstler in Brandenburg ihre Ateliers für Besucher.

Am Tag des offenen Ateliers nehmen im Kreis mehr als 100 Künstler in 61 Ateliers teil. Auch in Teltow, Kleinmachnow und Stahnsdorf gibt es 17 Standorte, die besucht werden können:

Teltow:

Hans-Jürgen Brauer, Malerei, Grafik | Ausstellung im GartenPotsdamer Straße 75, So 11-18 Uhr.

Sue Hayward, Malerei, Skulptur, DruckgrafikOskar-Pollner-Straße 13, So 11-18 Uhr.

Der Teltower Marktplatz, gemalt von Angelika Watteroth, die beim Tag der Offenen Ateliers mitmacht. Quelle: MAZ

Guido Gerd Jülich, Malerei, SkulpturenRitterstraße 27, Sa 14-19 Uhr | So 11-18 Uhr.

Frauke Schmidt-Theilig, Bildende Kunst, Malerei | Ausstellung aktueller ArbeitenAtelier im Mattausch-Haus, Alte Potsdamer Straße 5, Sa 14-19 Uhr | So 11-18 Uhr.

Hardy Tasso, Photographie | „Kunst am Zaun“ – Ausstellung von Fotografien am Zaun und Gespräche darüber, kostenlose digitale Portraits von Besuchern, wenn diese es wünschenGast: Rainer Ehrke (Berlin) mit eigenen Fotografien zum Thema: „Häutungen – Ästhetik des Verfalls“Ottawa-Straße 11, Sa 14-19 Uhr | So 11-18 Uhr.

Künstlerinnengemeinschaft „blutorangen“, Malerei, Literatur, Druck, Fotografie, Keramik, Papierkunst, Installation | Alte Biomalzfabrik Teltow, Iserstraße 8-10, Haus 16, Aufgang links, Sa 14-19 Uhr | So 11-18 Uhr.

Angelika Watteroth, MalereiAlsterstraße 8, Sa 14-19 Uhr | So 11-18 Uhr.

Kleinmachnow:

Julia und Rainer Ehrt, Zeichnung, Grafik, Malerei, Künstlerbuch, HolzskulpturThälmann-Str. 64, Sa 14-19 Uhr | So 11-18 Uhr.

Rainer Ehrt kann in Kleinmachnow in seinem Atelier besucht werden – wie auch Julia Ehrt. Quelle: MAZ

Andrea Grote, Fotografie, Installation, MalereiWaldwinkel 4, So 12-18 Uhr.

Corinne Holthuizen-Habermann, FotografieFörster-Funke-Allee 18, Sa 14-19 Uhr | So 11-18 Uhr.

Beate Lein-Kunz, Malerei, ObjekteTucholskyhöhe 4, So 11-18 Uhr.

Angela Wichmann-Ulbrich, MalereiZehlendorfer Damm 49, Sa 14-19 Uhr | So 11-18 Uhr.

Stahnsdorf:

Nicole Fritzsche-Brandt, Malerei, Grafik, SkulpturGast: Horst Rosenberger, Digitale MalereiSchreyerstraße 3, Sa 14-19 Uhr | So 11-18 Uhr.

Ulrike Seide, Malerei, Batik, Holzschnitt, Zeichnung„Ein Garten voller Bilder“, Kunst im grünen Ambiente, KunstbücherGast: Friederike Seide (Holzschnitt, Zeichnung)Atelier „Kunstseide“, Parkallee 30, Sa 11-18 Uhr.

Ulrike Seide macht mit ihrem Atelier in Stahnsdorf mit. Quelle: privat

Ilona Kuckert und Wolfgang Enke, Keramik | MalereiWaltraudstraße 20, Sa 14-19 Uhr

Pamela Henning-Salomone , Sissy Walldorf, Malerei | Wir malen vor Ort Aktion: „Dem Künstler über die Schulter schauen“Lesung: Sissy Walldorf liest aus ihrem Buch „Die Berberbraut“Kirchstraße 5, Sa 14-19 Uhr | So 11-18 Uhr.

Gudrun Angelika Hoffmann, Malerei, Collage, Installation, Kunst im Garten und HausMusikalische Einlagen, Teilausverkauf/Auktion wegen UmzugGäste: Georg Grell (Fotografie), www.Georg-grell.dePeter Kamber (Schriftsteller)Wilhelm-Külz-Straße 70, Sa 14-19 Uhr | So 11-18 Uhr.

Sa 14 - 19 Uhr14.00 Kunstausstellung mit Malerei und FotografieMusikalische Begleitung von Nagirou JahGitarre und Djembe (afrikanische Trommel)16.00 Lesung: Schriftsteller Peter Kramber liest aus seinem neuen Buch „Fritz und Alfred Rotter – Ein Leben zwischen Theaterglanz und Tod im Exil“ 2020, Henschel Verlag18.00 Uhr Bauchtanz-Vorführung mit Christa

So 11-18 Uhr11.00 Kunstausstellung mit Malerei und FotografieMusikalische Begleitung von Nagirou JahGitarre und Djembe (afrikanische Trommel)13.00 Lesung: Schriftsteller Peter Kramber liest aus seinem neuen Buch „Fritz und Alfred Rotter – Ein Leben zwischen Theaterglanz und Tod im Exil“ 2020, Henschel Verlag15.00 Uhr Bauchtanz- Vorführung mit Christa17.00 Auktion Kunstwerke

Kekse, Cafe und alkoholfreie Getränke sind vorhanden.Um Anmeldung für die Lesung wird gebeten!Änderungen zum Programm sind möglich.Coronaregeln sind zu beachten!

Von Konstanze Kobel-Höller