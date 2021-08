Kleinmachnow

„Ich bin total glücklich, das ist etwas Bleibendes“, freut sich Rainer Ehrt vom Kleinmachnower Kunstverein „Die Brücke“ über die neue Skulptur vor dem Landarbeiterhaus.

Die „Europa in Kleinmachnow“ steht jetzt rechts vor dem alten Gebäude, etwas versetzt, da der Denkmalschutz etwas dagegen hatte, dass die junge Frau direkt vor der Fassade ihre Heimat fand. Nun sitzt sie eben etwas näher an der Straße, die Füße ruhen auf einem Tier, das selbst die Künstlerin Franziska Schwarzbach, Kunstpreisträgerin des Landes Brandenburg 2021, nicht so recht definieren kann. Ein Stier sollte es werden, jetzt sei es wohl eher ein Widder oder so geworden, sagt sie.

Ausgleich zum nackten Mann

Für Ehrt macht das keinen Unterschied, er sieht darin ohnehin „eine Karikatur des Zeus“. Die Skulptur sei jetzt der Ausgleich zu dem nackten „schrägen Mann“ von Rolf Biebl auf der linken Seite des Hauses, fügt er dazu. Die Skulptur hat das Aufstellen am Dienstag allerdings nicht ganz unbeschadet überlebt, ein Horn brach ab und musste neu eingepasst werden. Eingeweiht wird sie jedoch erst heute, Samstag, beim großen Abschlussfest der Kunstwoche.

Anne Dingkuhn bei der Kunstwoche Kleinmachnow 2021. Quelle: Konstanze Kobel-Höller

Seit Montag konnten Interessierte vier Gastkünstlern beim Arbeiten über die Schulter sehen: Die Hamburgerin Anne Dingkuhn arbeitete an topografischen Erkundungen auf der Basis echter Landkarten, erstellte Schatzkarten etwa auf Rinde oder Folien. Sie beschäftigt sich schon länger mit dem Motiv der Bewegung und des Unterwegsseins, aber auch mit der Notation von Chiffren, sagt sie, zum Beispiel Barcodes, aber auch mittelalterlicher Codes. Das Hinterfragen von Ordnungssystemen finde sie spannend.

Sabine Riemenschneider, Holzschnitt/Zeichnung, arbeitete in Kleinmachnow mit Stempeln. Quelle: Konstanze Kobel-Höller

Die Grafikerin Sabine Riemenschneider aus Wernigerode, die sich auf Holzschnitt und Zeichnung spezialisiert hat, arbeitete im Landarbeiterhaus mit Stempeln auf unbedruckten Bierglasuntersetzern „Selbstverständlich macht es Spaß“, sagt sie. „Es ist ein angenehmer Ort, es sind angenehme Leute.“ Im Nebenraum kombiniert dagegen Gine Selle aus Dortmund in ihren meist farbenfrohen Hinterglaswerken Fotografie und Zeichnung und bringt dabei ironische und satirische Züge ein, so Ehrt.

Arbeiten von Gine Selle, ausgestellt bei der Kunstwoche der Brücke Kleinmachnow 2021. Quelle: Konstanze Kobel-Höller

Der in Frankfurt am Main lebende Bildhauer Julian Cording hat sich für einen Arbeitsplatz im Wald hinter dem Landarbeiterhaus entschieden. Hier hat er sich ein Stück Erde ausgesucht, das er in Beton abformt. „Die Grundidee war, die Struktur des Bodens darzustellen“, sagt er, „festzuhalten von dem, was vor Ort ist.“ Vor dem Aufbringen des Betons hat er den Erdboden geputzt und abgedeckt. Da die Fläche, die er nun darstellt, leicht abschüssig ist, wird es nun auch eine topografische Arbeit. Am Ende bekommt der Abdruck noch einen Sockel, bevor er im Landarbeiterhaus ausgestellt wird. „Das ist dann auch in Korrespondenz zu meinen anderen Strukturarbeiten zu sehen“, so Cording.

Julian Cording, Skulptur/Installation, nimmt einen Abdruck des Waldbodens in Kleinmachnow Quelle: Konstanze Kobel-Höller

Jeder Künstler hat einen Raum im Landarbeiterhaus, in dem auch bereits fertige Werke ausgestellt sind. Die Ausstellung davon und mit den Ergebnissen der Kunstwoche läuft noch bis 12. September.

Heute werden die Künstler jedoch erst einmal mit dem traditionellen Abschlussfest auf dem Zehlendorfer Damm 200 verabschiedet, das ab 18 Uhr in Zusammenarbeit mit dem Verein KultuRaum gestaltet wird. Geplant sind Live-Musik, Slam-Poetry sowie die Einweihung der „Kleinmachnower Europa“.

Von Konstanze Kobel-Höller