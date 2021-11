Kleinmachnow

Jetzt ist es amtlich: Die Liberalen treten mit Hans-Peter Goetz zur Landratswahl in Potsdam-Mittelmark an. Auf einem Kreisparteitag in Kleinmachnow haben die Freien Demokraten ihn mit großer Mehrheit zu ihrem Kandidaten gewählt. Goetz erhielt 94,4 Prozent der abgegebenen Stimmen. Gegenkandidaten gab es nicht.

Landratswahl findet am 6. Februar statt

Die Wahl eines Kandidaten für die am 6. Februar stattfindenden Landratswahl „war der einzige Tagesordnungspunkt der Versammlung, die unter strengen Infektionsschutzmaßnahmen stattfand“, teilte die FDP am Freitagabend mit.

Die Kandidatenkür erfolgte in Abwesenheit von Goetz, der sich trotz doppelter Impfung mit dem Coronavirus angesteckt hat. Er habe sich nach seiner Wahl telefonisch bedankt. In einer Pressemittelung wird Goetz mit den Worten zitiert: „Ich freue mich wirklich sehr über dieses großartige Vertrauen in mich und meine Kandidatur. Mein Ziel ist es ausdrücklich nicht, einen guten zweiten oder dritten Platz zu erlangen. Wir gehen auf Sieg!“

FDP für schnellere Digitalisierung

Im Landratswahlkampf will die FDP vor allem mit ihren Ideen für eine bessere Bildungslandschaft, für ein selbstbestimmtes Leben im Alter und für eine deutliche Beschleunigung der Digitalisierung punkten.

