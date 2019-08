Potsdam-Mittelmark

Die Landtagswahl vor fünf Jahren im Wahlkreis 20, zu dem Teltow, Kleinmachnow, Stahnsdorf und Nuthetal gehören, war bis zuletzt ein Wahlkrimi um das Direktmandat: Der routinierte SPD-Mann Sören Kosanke oder sein Herausforderer Daniel Mühlner von der CDU? Mit nur 0,1 Prozent (23 Stimmen) mehr konnte Kosanke (27,3 Prozent) Mühlner (27,2 Prozent) die Tür zum Landtag vor der Nase zuschlagen.

Neue Gesichter – außer von der FDP

Wird sich dieses Wahldrama unter den sieben Direktkandidaten wiederholen? Die beiden Spitzenbewerber von damals sind nicht wieder dabei. Die Parteien und Wahlbündnisse schicken mit Ausnahme der FDP neue Leute in den Ring.

Der Listenerste der Liberalen in Brandenburg Hans-Peter Goetz nimmt noch einmal Anlauf auf den Spitzenplatz. Alternativ will er über die Zweitstimme ins Potsdamer Stadtschloss einziehen. 2014 waren er und die FDP an der Fünf-Prozent-Hürde gescheitert. Goetz erreichte 3,6 Prozent der Stimmen. Seine Partei kam auf 1,5 Prozent. Sollte es diesmal wieder nicht klappen, bleiben dem politikerfahrenen Abgeordneten neben seiner hauptberuflichen Anwaltstätigkeit im Verwaltungsrecht seine ehrenamtlichen Mandate im Kreistag Potsdam-Mittelmark und in der Stadtverordnetenversammlung Teltow.

Alles auf eine Karte oder Sicherheit über die Landesliste

Top oder Flop heißt es auch für die bündnisgrüne Bewerberin Alexandra Pichl aus Kleinmachnow. Sie hat keinen Listenplatz, gibt sich trotzdem optimistisch: „ Bündnis 90/Grüne hatten bei der jüngsten Europawahl im Wahlkreis 20 ein hervorragendes Ergebnis. Ich sehe daher für mich eine realistische Chance, das Direktmandat zu gewinnen“, sagt Pichl.

Wenn nicht direkt, so eben über ihren Listenplatz 9 glaubt die Rechtsanwältin Marlen Block (Linke) in den nächsten Landtag einziehen zu können. Die Politikeinsteigerin führt ihren ersten Wahlkampf um ein Mandat. „Nach unseren aktuellen Umfragen müsste es reichen“, sagt Block. Erstmals versucht auch AfD-Mann Hans-Stefan Edler den Sprung nach Potsdam. Er ist die Nummer 16 seiner Partei. Der langjährige Kreistagsabgeordnete in Teltow-Fläming wirbt mit kommunalpolitischer Erfahrung.

BVB-Kandidat setzt auf das Altanschließerthema

Keine Illusionen macht sich Dietrich Rudorff ( CDU). Er trägt auf der Liste seiner Partei die Nummer 37. „Wenn es mit dem Direktmandat nicht klappt, dann war’s das wohl“, schließt der Jurist nicht aus. Über eine Alternative hat Sebastian Rüter ( SPD) bislang nicht nachgedacht. „Mein Ziel ist das Direktmandat. Alles andere lasse ich auf mich zukommen“, sagt er.

Große Chancen rechnet sich Andreas Wolf ( BVB/Freie Wähler) aus. Sein Lieblingsthema Altanschließer hat ihn in der Region bekannt gemacht. Nach eigenen Angaben rang Wolf dem Abwasserzweckverband eine Musterverfahrensvereinbarung ab, nach der etwa 95 Prozent der Altanschließer in der Region Geld zurückbekamen. Ob sie ihm dies am Sonntag mit ihrer Wahlentscheidung honorieren, wird sich zeigen.

Von Heinz Helwig