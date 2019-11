Staus nach Sperrung der Teltower Rammrathbrücke

Region Teltow

Für zehn Uhr war sie angekündigt, rund 45 Minuten später wurde tatsächlich damit gestartet, nachdem zunächst noch die Umleitungsstrecke vorbereitet worden war: Die Sperrung der Rammrathbrücke, die in den nächsten zwei Jahren abgerissen und neu gebaut werden soll. Bis zur letzten Minute ignorierten zahlreiche Autofahrer die bereits einseitigen Sperrungen, schummelten sich noch über die Brücke – bis es schließlich für einen Fahrer aus Teltow-Fläming auf der Teltower Seite kein Durchkommen mehr gab und er dort wenden und nach Kleinmachnow zurückfahren musste. Fußgänger und Radfahrer, die ihren Drahtesel schieben, kommen weiterhin auf Seite des ehemaligen Pentahotels über die Brücke, alle anderen Verkehrsteilnehmer müssen die Umfahrungsstrecken nutzen.

Sperren einfach zur Seite geschoben

Auf dem Stahnsdorfer Damm staute es sich schon wenige Minuten nach der Sperrung an der Kreuzung Stahnsdorfer Hof von Kleinmachnow kommend auch außerhalb des Berufsverkehr. Die fehlende Linksabbieger-Ampel Richtung Teltow führte rasch zu einem Stau bis zum Landarbeiterhaus am Zehlendorfer Damm 200. Zahlreiche Autofahrer, die wendeten und versuchten, die Verkehrssituation über den Schleichweg Am Weinberg zu umfahren, sahen sich am Schwarzen Weg mit der neu eingerichteten Sperrung zwischen den Parkplätzen des Hoffbauer Campus konfrontiert. Nicht alle ließen sich jedoch dadurch von der Durchfahrt abhalten – einige hätten schon die Sperren zur Seite geschoben, wurde von den Verkehrsbehörden bei der Sperrung der Rammrathbrücke erzählt, weshalb in den nächsten Tagen mit Betonblöcken verstärkt werden soll. Andere wichen einfach über den Gehweg neben dem Schulcampus aus – auch dagegen sollen rasch Maßnahmen ergriffen werden.

Im Schwarzen Weg in Kleinmachnow missachteten einige Autofahrer die Absperrung und fuhren einfach auf dem Gehweg weiter. Quelle: Konstanze Kobel-Höller

Generell wird in den nächsten Tagen und Wochen evaluiert und nachjustiert, auch die Ampelschaltungen sollen den Verkehrsströmen angepasst werden, versichert Martina Bellack, Kleinmachnows Sprecherin. Christian Böttger, Prokurist der Baustellen-Service KG, ist zwar optimistisch, dass die besten Lösungen getroffen wurden und alles gut ausgeschildert ist. Dennoch sei ihm in den vergangenen Wochen sehr bewusst geworden, wie wichtig die Brücke für die Region sei und dass es sicher eng werde, sagt er.

Von Konstanze Kobel-Höller