Am 1. November soll der gemeinsame Bauhof von Teltow, Kleinmachnow und Stahnsdorf an den Start gehen. Der Weg dorthin war jahrelang ein steiniger – und er wird nicht ruhiger. Erneut gibt es große Differenzen zwischen Kleinmachnow und Stahnsdorf, diesmal geht es um die Frage, wie der Wert der Maschinen zu berechnen ist, die in den Zweckverband eingebracht werden. Eine Krisensitzung der drei Bürgermeister und der Kämmerer der Kommunen soll heute eine Einigung bringen. Unklar ist, was geschieht, wenn es keine gibt.

Jede der drei Kommunen ist verpflichtet, insgesamt zwei Millionen Euro in das gemeinsame Vorhaben einzubringen. Ein Teil davon kann auch über Fahrzeuge und Maschinen abgerechnet werden, die bereits vorhanden sind und in den Bauhof mitgebracht werden. Wie die Berechnung des Wertes der gebrauchten Laster, Arbeitsbühnen, Anhänger oder Laubbläser genau erfolgen muss, ist jedoch in der Kooperationsvereinbarung nicht festgelegt.

Unterzeichnung der Vereinbarung für einen gemeinsamen Bauhof von Teltow, Stahnsdorf, Kleinmachnow im Mai 2019 durch Stahnsdorfs Bürgermeister Bernd Albers (BfB), Kleinmachnows Bürgermeister Michael Grubert (SPD) und Teltows Bürgermeister Thomas Schmidt (SPD).

Dazu gebe es eine klare Rechtsprechung, so die Ansicht Kleinmachnows, wo die Aufstellung mit Unterstützung eines Steuerberaters vorgenommen wurde. Mehrere Stunden sei er mit diesem zusammengesessen, um sich alles erklären zu lassen, so Bürgermeister Michael Grubert ( SPD). Die Grundlagen seien im Einkommensteuergesetz zu finden, berücksichtigt wurden dabei unter anderem auch die Abschreibungen. In der Folge wurden von Kleinmachnow 17 Fahrzeuge mit einem und sogar sechs mit Null Euro bewertet. Insgesamt kommt die Kommune so aber immer noch auf einen Betrag von fast 1,3 Millionen Euro, die sie an Eigentum einbringt. Darüber ließ Grubert auch schon erfolgreich seine Gemeindevertretung abstimmen.

Wiederverkaufswert ermittelt

In Stahnsdorf, wo das Gremium am Donnerstag befragt werden soll, ging man jedoch anders vor. Hier wird laut Beschluss-Unterlagen der Wiederbeschaffungswert als Grundlage angegeben. Festgestellt wurde dieser durch einen Potsdamer Kfz-Sachverständigen auf Basis einer Marktbeobachtung, teilweise wurde auch der Händlerverkaufswert ermittelt. 451 000 Euro inklusive Mehrwertsteuer sind demnach die Fahrzeuge – fünf Multicar-Kipper, ein Traktor, zwei Anhänger – und ihr Zubehör wert, nochmal 20 4000 Euro werden für die Maschinen und Geräte angegeben.

Im Vergleich heißt das, dass Stahnsdorf etwa einen kleinen Kommunaltraktor (Iseki TH4) zum Mähen und Fräsen, der im November 2010 gekauft wurde, mit 25 500 Euro einbringen möchte, Kleinmachnow dagegen hat einen praktisch gleich alten Kleinlaster (Multicar Tremo), der im Juli 2010 angeschafft wurde, mit nur 1 Euro bewertet. Stahnsdorfs „Multicar M30 FUMO Carrier“ aus Mai 2010, der im Winterdienst eingesetzt werden kann, schlägt mit 45 820 Euro zubuche, während Kleinmachnows unwesentlich älterer „Multicar FUMO Carrier 4x4 mit Doppelkabine“ aus September 2009 nur 1 Euro einbringt.

„Daten sind valide und nachvollziehbar“

Diese Unterschiede haben für Unmut gesorgt. Stahnsdorf habe wohl „ Fahrzeuge aus Gold“, ist zu hören. Die Gemeinde verteidigt sich: „Ein unabhängiger Sachverständiger hat den Fahrzeugbestand der Gemeinde Stahnsdorf bewertet. Diese Daten sind valide und nachvollziehbar. Weitere Aussagen möchten wir zum jetzigen Zeitpunkt nicht treffen.“

Kleinmachnow und Teltow halten sich bedeckt. Teltows Sprecher Jürgen Stich bestätigt zwar das Gipfeltreffen, bei dem eine Lösung gefunden werden soll, aber wie Grubert äußert sich auch Thomas Schmidt ( SPD) zum jetzigen Zeitpunkt nicht darüber, wie es weitergeht, wenn es keine Einigung geben sollte und Stahnsdorfs Bürgermeister Bernd Albers (Bürger für Bürger) seine derzeitige Version zur Abstimmung freigibt. Es ist unklar, ob dieser Beschluss dann angefochten würde. Unbeantwortet ist auch, welche Folgen es für den Start des Bauhofes hätte, wenn Albers die Zahlen ändert und dann vermutlich den Beschluss nicht in der morgigen Gemeindevertretung vorlegen kann – schon alleine, weil er in dieser Form noch nicht durch die Ausschüsse gegangen ist.

Teltow bringt knapp 30000 Euro ein

Auch Teltow hat seine Stadtverordneten übrigens noch nicht zur Einbringung seiner Fahrzeuge und Geräte befragt, das Thema steht auch in der nächsten Ausschussrunde nicht auf der Tagesordnung. Hier geht es aber nur um einen Buchwert von rund 29 570 Euro. Um welche Berechnungsmethode es sich dabei handelt, wurde nicht beantwortet. Stich stellt auch in Frage, ob eine Einbindung der Stadtverordneten überhaupt notwendig sei.

Von Konstanze Kobel-Höller