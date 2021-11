Region Teltow

Mit Laternenumzüge zu St. Martin sieht es auch in diesem zweiten Coronawinter nicht gerade gut mit Angeboten aus – einzig Kita-Kinder können meist innerhalb ihrer Gruppe im Freien auf eine kleine Feier mit Laterne und Lampion hoffen.

Für alle anderen haben wir hier ein paar Angebote aus dem Landkreis zusammengetragen. Gerne nehmen wir weitere Tipps entgegen – schreiben Sie uns einfach an potsdam-land@maz-online.de.

Stahnsdorf und Kleinmachnow

Von 16.30 bis 18 Uhr ist die St. Martinsandacht mit Martinsumzug in Stahnsdorf geplant. Start ist in der Dorfkirche auf dem Dorfplatz, dann geht es zur Auferstehungskirche nach Kleinmachnow. Dort gibt es dann gegen 18 Uhr einen gemeinsamen gemütlichen Abschluss, mit dem berittenen St. Martin.

Teltow

Die Evangelische Kirchengemeinde Ruhlsdorf lädt am 11. November um 17 Uhr zu einem Martinsfest ein. Treffpunkt ist an der Baustelle am Eingang zur Dorfstraße. Gemeinsam mit Laternen zieht die Gruppe dann zur Dorfkirche zu einer kurzen Andacht. Danach klingt der Abend am Martinsfeuer neben der Kirche aus.

In Teltow selbst veranstaltet die Kirche dieses Jahr keinen eigenen Umzug, nur in der Kita für die Kita-Kinder.

Werder

In der Evangelischen Heilig-Geist-Kirchengemeinde in Werder findet am 11. November um 17 Uhr eine Andacht zu Sankt Martin und ein Laternenumzug statt. „Wir hören die Geschichte von Sankt Martin und lassen unser Laternenlicht beim Spaziergang über die Insel für alle Menschen erstrahlen“, heißt es in der Einladung.

Von Konstanze Kobel-Höller