Märchenhaft: Zwei neue Hotels eröffnen in Teltow

Die Hotelszene in der Region Teltow ist in Bewegung: Nach der Schließung des NH-Hotels in Kleinmachnow wird derzeit ein neues dreigeschossiges Grimm’s Hotel mit 84 Zimmern am Teltower Quartier am Kirchplatz gebaut, das neben Businesskunden vor allem auch Radtouristen ansprechen möchte. Im Oktober eröffnet nun das GINN-Hotel an der Rammrathbrücke, der Nachfolger des ehemaligen pentahotels.

„Der Ausbau ist fast ohne Bauunterbrechung vorangeschritten“, sagt Amela Malja, Brand Marketing Director von Grimm’s Hotels. Das Unternehmen hat sich in seinem Marketing seinem Namen entsprechend ganz dem Motto „Märchen“ verschrieben. „Der Außenbau ist fast abgeschlossen, der Innenausbau ist in vollem Gange.“ Im Frühjahr 2021 soll das Haus eröffnen. Ein Termin, der „in etwa so“ von vornherein geplant gewesen sei, durch Corona habe es allerdings Lieferverzögerungen von rund fünf bis sechs Wochen gegeben.

Das Grimm's Hotel Teltow befindet sich derzeit im Bau. Quelle: Konstanze Kobel-Höller

Für Teltow als neuen Standort nach bereits zwei Häusern in Berlin habe sich das Unternehmen aus verschiedenen entschieden, so Malja. Zum einen wegen der Lage auf halber Strecke zwischen Berlin und Potsdam und seiner guten Anbindung an den neuen Berliner Flughafen. Dabei sei es attraktiv und grün, man rechne zukünftig mit vermehrtem Interesse an Tourismus außerhalb von Ballungsgebieten. Das Hotel, das auch in der nähe zum Mauer- und Europaradweg liege, sei fahrradfreundlich und sei bereits vom ADFC „Bett & Bike“-zertifiziert. Teltow sei nicht nur ein „attraktiver Standort für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft mit Spitzenposition in Land Brandenburg“, sondern es würden auch vermehrt junge Familien in den Speckgürtel von Berlin zuziehen, wovon sich das Hotel Anfragen für Familienevents erhofft.

Insgesamt wird das Haus 84 Zimmer anbieten, neun davon werden barrierefrei sein. Angesprochen werden sollen alle Zielgruppen. So gibt es etwa vier variabel zusammenlegbare und fertig ausgestattete Konferenzräume, in denen bis zu 70 Personen Platz finden. Außerdem werden drei separate „Meet & Work“-Inseln in der Lobby angeboten. Eine finnische und eine Bio-Sauna sowie eine Fitnessraum sollen zum Wellness einladen und die hoteleigene Restaurantmarke „Tischlein Deck Dich“ steht neben Hotelgästen auch allen anderen Hungrigen offen.

Ein Zimmerbeispiel aus dem Grimm's Hotel am Berliner Potsdamer Platz. Quelle: Grimm's Hotel

„Unser Wunsch, unsere Vision ist es, ein soziales und kulturelles Zentrum für die Teltower Anwohner zu schaffen“, so Malja. Das möchte ihr Haus mit Angeboten wie Tanzabenden im großen Tagungsraum, der mit einem Tanzboden ausgestattet ist, Yoga Nachmittagen oder dem Motto „sonntags bleibt die Küche zu“ erreichen.

Doch ist die Region bereit für ein weiteres Hotel? „In der Region gibt es unterschiedliche Beherbergungsarten, die alle ihre Berechtigung haben und für jeden Gast ein passendes Angebot parat. Wir sehen unsere Mitstreiter als Inspiration. Am Ende ist jeder für seinen Erfolg selbst verantwortlich.“

Einer der Konkurrenten, der nun im Oktober deutlich später als ursprünglich geplant eröffnet, ist das GINN Hotel an der Rammrathbrücke. Ursprünglich war der Start für Januar geplant, wegen Baugenehmigung und dann Corona hatte sich dieser dann aber verzögert. Nun hofft Florian Lück, Verkaufs- und Marketingleiter der Hotelkette, dass es in wenigen Wochen tatsächlich losgehen kann. Schon allein, weil das Haus mit seinen 199 Zimmern in den ersten Tagen schon komplett ausgebucht ist: In Zusammenhang mit den Einheitsfeierlichkeiten in Potsdam gab es eine Buchung für fast 300 Personen. Die eine oder andere Lieferung müsse bis dahin allerdings noch klappen.

Florian Lück vor dem GINN Hotel Berlin-Potsdam in Teltow. Quelle: Konstanze Kobel-Höller

Doch Lück ist optimistisch und auch möchte auch noch mindestens ein Grill-Event und eine Fußballübertragung als Veranstaltungen anbieten. Anfragen für Hochzeiten und andere Familienfragen gebe es auch, versichert er. „Momentan ist natürlich alles auf Abstand eingestellt, die Seminarräume, das Restaurant, alles richtet sich nach den Hygienebestimmungen.“

Auch wenn es vor einigen Wochen gerade nicht so toll ausgehen habe – durch die Schließung des NH-Hotels gebe es derzeit durchschnittlich alle drei Tage Anfragen von Kunden des ehemaligen Konkurrenten. Das Kleinmachnower 243-Zimmer-Haus hatte mit Ende Juli seine Pforten geschlossen, Gründe dafür gab das Unternehmen keine an.

Von Konstanze Kobel-Höller