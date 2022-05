Stahnsdorf

Mit Stargast Wirtschaftsminister Jörg Steinbach (SPD) fand am Samstag der Marktplatz 2.0 des Regionalen Gewerbevereins TKS in Stahnsdorf statt. Steinbach ging in seiner Rede darauf ein, dass Unternehmen aktuell keine spezifischen Hilfen als Reaktion auf die Energiepreissteigerungen erwarten könnten. „Gerade für energieintensive Betriebe ist das schwierig“, so RGV-Vorsitzender Olaf Binek. Außerdem berichtete der Minister, dass eine Initiative, mit der im Ausland Fachkräfte gewonnen werden sollen, kaum genutzt werde – Voraussetzung ist dabei, dass eine Kommune eingebunden ist. Noch am Samstag gab es Gespräche zu einem entsprechenden Konzept für die Region.

Die Bürgermeister Thomas Schmidt aus Teltow und Michael Grubert aus Kleinmachnow (beide SPD), betonten einmal mehr die Bedeutung der regionalen Zusammenarbeit. Beide Kommunen hätten die Veranstaltung auch finanziell unterstützt, so Binek, Stahnsdorfs Bürgermeister Bernd Albers (BfB) ließ sich krankheitsbedingt vertreten.

Bei der Messe stellten sich 32 regionale Betriebe und Vereine vor, die Branchen reichten vom Fensterreiniger bis zum Unternehmensberater und von der Porzellanmanufaktur bis zur Versicherung. Banken und Fördereinrichtungen luden zu Gesprächen ein. Am Abend tanzten schließlich mehr als 1000 Gäste bis spätnachts in den Mai.

Von Konstanze Kobel-Höller