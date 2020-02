Kleinmachnow

Unter leichtem Alkoholeinfluss ist ein Autofahrer in Kleinmachnow An der Stammbahn gegen ein am Straßenrand parkendes Auto gerammt. Dessen Besitzer stand daneben und musste Mittwochfrüh nach eigenen Angaben mit ansehen, wie der Unfallpilot in Schlangenlinien gefahren kam und gegen sein Fahrzeug fuhr. Die zum Unfallort gerufenen Polizeibeamten führten im Zuge der Unfallaufnahme einen Atemalkoholtest beim Fahrer durch. Dieser ergab einen Wert von 0,45 Promille. Dem 56-jährigen Fahrzeugführer wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Nun erwartet ihn ein Strafverfahren.

Von MAZonline