„Mit ADHS muss man nicht umgehen“

Kleinmachnow

Constantin H. (15) hat selbst ADHS und beantwortet der MAZ Fragen zum Thema aus seiner Sicht als Betroffener – für ihn ist die Ausgrenzung das Schlimmste.

Wie unterscheidest du dich durch ADHS deiner Meinung nach von anderen Kindern/Jugendlichen?

Constantin H.: Gar nicht, außer durch Konzentrationsschwierigkeiten.

Welche Reaktionen hast du erfahren?

Die stellvertretende Schulleiterin hat mir erklärt, dass es kein ADHS gibt. Lehrer wie Herr P. fanden die Aufgabe, einen ADHSler zu integrieren, zu schwer, und haben mich dann lieber vor die Tür gesetzt. Andere Lehrer haben verständnisvoll getan, haben aber hinter meinem Rücken versucht, Mitschüler gegen mich aufzuhetzen. Zum Beispiel hat eine Lehrerin, als ich krank war, zu den Mitschülern gesagt, dass sie sich darüber freue, dass ich nicht am Unterricht teilnehme. Ein Sportlehrer hat meinen Mitschülern einen Bonuspunkt versprochen, wenn sie mich mit dem Ball abwerfen. Es gab auch nette Lehrer, so wie meine Klassenlehrerin in der vierten Klasse, die mir geholfen hat und mich genommen hat, wie ich bin.

Was muss sich ändern, damit ADHS-Kinder in der Schule besser integriert werden?

Es muss offener mit dem Thema umgegangen werden und es muss zur Normalität gehören. Es muss Aufklärung stattfinden, denn ADHS ist nichts Schlimmes, man kann damit doch sehr gut leben.

Wie können Mitschüler ADHS-Kinder unterstützen?

Indem sie sie nicht ausgrenzen und alles auf ADHS beziehen.

Was können Lehrer und Lehrerinnen tun?

Lehrer sollten ADHS-Schüler integrieren und nicht ausgrenzen. Sie sollten sich mit dem Thema befassen und nicht mit ihrem Halbwissen eigene Diagnosen stellen.

Hast du gelernt, damit umzugehen? Wenn ja – wie?

Für mich hat ADHS schon immer zu meinem Leben gehört. ADHS ist eine Normalität und nichts, womit man umgehen muss.

Von Konstanze Kobel-Höller