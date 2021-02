Kleinmachnow

Ihre Mobilfunk-Abdeckung in Kleinmachnow hat die Telekom verbessert: In den vergangenen drei Monaten wurde hier ein Standort mit 5G erweitert. Damit stehe mehr Bandbreite zur Verfügung und der Empfang in den Gebäuden werde besser. Der Standort diene zudem der Versorgung entlang der Austobahn, heißt es in einer Aussendung des Unternehmens.

Insgesamt betreibt die Telekom im Landkreis Potsdam-Mittelmark 102 Standorte, bis 2022 sollen weitere 35 dazukommen, das ist rund ein Drittel der bereits bestehenden Standorte. Außerdem sind bis dahin 13 Erweiterungen mit LTE und 5G vorgesehen. Generell werden alle LTE-Standorte auch im künftigen 5G-Netz genutzt. Die Bevölkerungsabdeckung des Netzes in Potsdam-Mittelmark liege derzeit bei rund 98 Prozent, so die Telekom.

1500 neue Standorte jährlich

Bundesweit baut die Telekom pro Jahr sogar bis zu 1500 neue Mobilfunkstandorte, davon die Hälfte im ländlichen Raum. An mehr als 10 000 weiteren Positionen werden außerdem die Kapazitäten vergrößert. Bei seinem Ausbau ist das Unternehmen auf Kooperationen mit Kommunen oder anderen Grundbesitzern angewiesen, bei denen sie Flächen anmieten.

Wer mehr über die Verfügbarkeit von 5G an seinem Wohnort erfahren will, kann sich auf www.telekom.de/netzausbau informieren.

Von Konstanze Kobel-Höller