Museumskonzept für Kleinmachnow ist im Herbst beschlussreif

Kleinmachnow

Im November könnte entschieden werden, ob Kleinmachnow tatsächlich ein eigenes Museum bekommt und wie dieses aussehen wird. Kuratorin Sophie Schulz, die derzeit unter anderem mit der Entwicklung eines entsprechenden Konzeptes beschäftigt ist, kündigte an, dieses Ende September im nächsten Kulturausschuss präsentieren zu wollen, die darauffolgende Gemeindevertretung soll dann darüber entscheiden.

Eigentlich war geplant gewesen, diese Entscheidung erst nach Abhalten der Ausstellung „100 Jahre Feiern“ zu treffen. Diese wurde nun aber wegen Corona auf nächstes Jahr verschoben. Die Zeit, in der weniger partizipativ mit Bürgern und Bürgerinnen gearbeitet werden konnte, hat Schulz genutzt, sich den Ideen für das Museum zu widmen. Die umgekehrte Reihenfolge sieht Schulz jedoch nicht als Problem: „Die Ausstellung, wie sie jetzt ist, inspiriert ja auch schon das Konzept. Beides lief von Tag eins an parallel.“ Die Erfahrungen bis Corona seien relativ eindeutig gewesen und das Interesse der Bevölkerung sei riesig. „Ich spreche jeden Tag mit Bürgern.“

Museum soll von der Gemeinde betrieben werden

Sie appellierte an die Vertreter des Kulturausschusses, sich auf die umgekehrte Reihenfolge einzulassen, da man schließlich auch nicht wissen könne, ob noch weitere Corona-Wellen kommen. „Wer weiß, wo das dann hinführt.“ Zudem wäre der Ausstellungsort von „100 Jahre Feiern“ ohnehin nicht optimal, da der Jägerstieg derzeit nur eine temporäre Fläche wäre, in der man daher keine richtige Ausstellungsarchitektur aufbauen könne, keine ordentlichen Vitrinen oder Ähnliches. „Ob Sie da wirklich bekommen, was Sie wollen, wage ich zu bezweifeln.“

Schulz vertritt außerdem die Ansicht, das Museum müsse kommunal betrieben werden. Das sei die stabilste Form, was auch mögliche Förderungen wichtig sei. Auch für den Sammlungsaufbau sei dies wichtig – es gehe schließlich um das „Schatzkästchen der Gemeinde“. Vor allem sei es nach fünf Jahren Diskussionen aber an der Zeit, die Sache voranzubringen. „Je länger es dauert, umso mehr Leute verlieren die Leute das Interesse.“ Auch nicht zu vergessen sei, dass Bürger, die Schenkungen machen und Geschichten erzählen wollen, älter werden. „Diese Uneindeutigkeit durch Offenheit schafft Unsicherheit.“

Von Konstanze Kobel-Höller