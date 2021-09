Musikschule erinnert mit Konzert auf Südwestkirchhof an Humperdinck

Stahnsdorf

Zum 100. Todestag von Engelbert Humperdinck führt die Kreismusikschule Potsdam-Mittelmark ein Potpourri seiner Werke am Sonntag, 26. September, auf dem Südwestkirchhof auf.

Neben unzähligen Werken und einigen Opern, war und ist die Märchenoper Hänsel und Gretel wohl Humperdincks größtes Meisterwerk, das bis heute auf allen großen und kleinen Theaterbühnen Europas aufgeführt wird. Zum Gedenken an den Komponisten, der mit seiner Frau seit Beginn des 20. Jahrhunderts in Berlin war und dessen letzter Wohnsitz in Wannsee war, haben Dozenten und Schüler ein abwechslungsreiches Programm ausgedacht, darunter auch ein unbekanntes Erstlingswerk.

Erstlingswerk „Erinnerungen“

Schon vom Eingang zum Südwestkirchhof bis zur norwegischen Holzkirche geleiten ab 14 Uhr Instrumentalisten und Vokalisten die Gäste, bis um 15 Uhr das Festkonzert in der Holzkirche beginnt. Hier gibt es zwar keine Plätze mehr, doch eine Tonübertragung ins Freie macht es möglich, dass dem Konzert auch vor der Kirche zugehört werden kann. Hier wird eine besondere Überraschung für alle Musikliebhaber die Aufführung eines Erstlingswerkes Humperdincks sein: Es ist das kleine Werk „Erinnerungen“ für Piano, das er seiner geliebten Schwester Ernestine widmete, die schon mit 17 Jahren verstarb. Kai Diekmann hatte es entdeckt und nun mit dem Schott Musik Verlag veröffentlicht.

Engelbert Humperdinck wurde am 27. September 1921 neben seiner Frau Hedwig auf dem Südwestkirchhof bestattet. Er hatte die Grabstätte selbst ausgesucht, als seine Frau 1916 verstarb. An diesem Grab findet nach dem Konzert auch noch ein festlicher Abgesang statt.

Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten.

