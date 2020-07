Potsdam

Die Brandenburger Polizei hat den Serientäter, der in Kleinmachnow, Grunewald und am Dienstag auch in Babelsberg mehrere Frauen vergewaltigt haben soll, gefasst. Wie die MAZ aus Sicherheitskreisen erfuhr, handelt es sich mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit um denselben Täter. Dies gehe aus einer Auswertung von Handydaten hervor. Zuerst hatte der Tagesspiegel berichtet.

Die Brandenburger Polizei habe den Mann festgenommen, nachdem er in einem Waldstück bei Babelsberg eine weitere Joggerin vergewaltigt haben soll und geflüchtet war. Die Festnahme ist laut Tagesspiegel an der Landesgrenze zwischen Brandenburg und Berlin in einer Villengegend in Wannsee erfolgt.

Anzeige

Tatverdächtiger ist 30 Jahre alt

Bei dem nun Festgenommenen soll es sich um einen 30-jährigen Mann handeln. Die Berliner Polizei hatte in der vergangenen Woche gut erkennbare Bilder des mutmaßlichen Täters veröffentlicht. Am Freitag waren bereits 250 Hinweise eingegangen. Er ist demnach etwa 30 Jahre alt, 1,75 bis 1,85 Meter groß, schlank und hat eine Glatze. Der Täter sprach mit den Frauen englisch und soll laut Polizei „dem Phänotypus nach Osteuropäer sein“.

Weitere MAZ+ Artikel

Nach der Tat an der Stahnsdorfer Straße in Babelsberg am Dienstag hatte die Polizei in einer ersten Täterbeschreibung ebenfalls mitgeteilt, dass der Mann englisch gesprochen habe.

Lesen Sie auch:

Von MAZonline