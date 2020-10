Kienwerder

Der geplante Naturkindergarten in Kienwerder soll jetzt in die Tat umgesetzt werden. Der Verein Naturkinder Kienwerder wird zum Ende dieses Jahres mit der Gemeinde Stahnsdorf einen Erbbaupachtvertrag für die Dauer von 44 Jahren für das 4307 Quadratmeter große kommunale Grundstück an der Potsdamer Straße in der Güterfelder Siedlung abschließen.

Zwei Schritt in zwei Jahren

Das Kitaprojekt soll in den nächsten zwei Jahren in zwei Schritten verwirklicht werden. Die naturnahe Kindertagesbetreuung soll im August 2021 mit zwei Bauwagen starten, die von einer Spezialfirma eigens für den Kitabetrieb hergestellt werden. Im „Fuchsbau“ und im „Kaninchenbau“ können je 18 Kinder im Alter von drei bis sechs Jahren betreut werden. Die Kosten dieser Kitabauwagen will der Verein Naturkinder Kienwerder selbst übernehmen.

Das Namensschild ist bereits fertig. Der Naturkindergarten Kienwerder soll im August des nächsten Jahres mit zwei speziellen Bauwagen eröffnet werden, die eine Spezialfirma eigens für einen Kitabetrieb herstellt. Quelle: Privat

Zu diesen mobilen Unterkünften lässt die Gemeinde ein Jahr später (2022) zwei feste Holzhäuser errichten, mit denen die Kapazität des Naturkindergartens auf 64 Kitaplätze erhöht werden kann. Im „Biberbau“ sollen nach Vereinsangaben zehn Kinder im Alter von einem bis drei Jahre und im „Dachsbau“ 18 Kinder im Alter von zwei bis sechs Jahren betreut werden. Stahnsdorf will die Häuser an den Verein verpachten. Beim Bau sollen dessen pädagogisches Konzept berücksichtigt werden und er ein Mitsprache- beziehungsweise Einspruchsrecht erhalten, hat die Gemeinde zugesichert.

Schwerpunkt ist die Kinderbetreuung in der Natur

„Der Schwerpunkt unserer Arbeit ist aber die Betreuung der Kinder in und mit der Natur. Die Bauwagen und festen Gebäude sowie eine winterfeste, beheizbare Jurte sollen lediglich einen Schutz bei widrigen Wetterbedingungen oder besonderen Situationen der Kinder bieten“, betont Vereinsgeschäftsführerin Anne-Marlene Fink. Im gesicherten Gelände können die Kinder auf Entdeckungstour durch das Waldstück gehen, auf Seilen und Balken balancieren, in einer Holzwerkstatt arbeiten oder im Geflügelgehege nach Eiern suchen.

Eine winterfeste beheizbare Jurte (hier ein baugleicher Typ) soll den Naturkindern Kienwerder einen ganzjährigen Aufenthalt im Freien ermöglichen. Das Zelt soll nur bei ungünstiger Witterung oder besonderen Situationen für die Kinder genutzt werden. Quelle: Privat

Das Jugendamt des Landkreises hat den Naturkindergarten bereits in den Kita-Bedarfsplan für Potsdam-Mittelmark aufgenommen. An der Betriebserlaubnis arbeitet der Verein in Absprache mit den Genehmigungsbehörden. Sie soll erteilt werden, wenn die Kitabauwagen im nächsten Jahr vor der Nutzung abgenommen werden.

Vormittags Kindergarten, nachmittags Naturzentrum

Natur- und Waldkindergärten dürfen in Brandenburg nur eine Betreuung von maximal sechs Stunden anbieten, sagt Fink. Um möglichst vielen Familien eine Betreuung zu ermöglichen, will der Verein an den Werktagen am Vormittag zwischen 7.30 Uhr und 13.30 Uhr einen regulären Naturkindergarten und von 13.30 Uhr bis 16.30 Uhr ein Nachmittagsprogramm mit wechselnden Schwerpunktthemen und Unterstützung der Wildnisschule Stahnsdorf anbieten. Mit den beiden festen Häusern kann der Verein den Eltern später auf Wunsch eine ganztägige Betreuung ermöglichen, so die Geschäftsführerin. Aus dem Naturkindergarten wird dann per neuer Betriebsgenehmigung eine Kita mit Naturschwerpunkt.

Mehr Bedarf als Platzkapazität

Rund 30 Familien haben sich bislang in die Interessentenliste des Vereins Naturkinder Kienwerder eingetragen, aus der später die Anmeldeliste wird. Geschäftsführerin Anne-Marlene Fink ist aber schon jetzt überzeugt, dass der Bedarf die Aufnahmekapazität der neuen Kita übersteigen wird.

