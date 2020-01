Kleinmachnow

Nach der Auflösung der Selbsthilfegruppe für Blinde und Sehbehinderte in der Region Teltow-Kleinmachnow-Stahnsdorf (TKS) gibt es nun eine neue Beratungsmöglichkeit für die Betroffenen. Im Rathaus Kleinmachnow, Adolf-Grimme-Ring 10, stehen ihnen einmal im Monat Mitarbeiter des Sozialwerkes Potsdam mit Rat und Tat zur Seite.

Das Sozialwerk Potsdam ist Ansprechpartner für sehbehinderte und blinde Menschen, deren Angehörige sowie weitere Interessierte. „Unsere Aufgabe ist es, Betroffene zu beraten, in eine Gemeinschaft ebenfalls betroffener Menschen einzubinden und ihnen so ein hohes Maß an Selbstständigkeit zu ermöglichen“, sagt der ehrenamtliche Geschäftsführer Reinhard König.

Sein Mitstreiter Michael Mehlmann und er erwarten Interessierte nun an jedem zweiten Dienstag eines Monats in einem der Sitzungsräume in der dritten Etage des Rathauses. Der nächste Termin ist der 11. Februar. Von 14-16 Uhr bietet das Sozialwerk Potsdam dort kostenfrei Beratung und Hilfe zu sozialen Leistungen, Hilfsmitteln, gesellschaftlichen Problemen und allen individuellen Fragen an. Dabei werden die Berater auch von Augenärzten, Optikern sowie Reha- und Mobilitätstrainern der Region unterstützt.

Von MAZonline