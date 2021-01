Potsdam-Mittelmark

Der Landkreis hat am Freitagnachmittag neue Corona-Infektionen in Senioreneinrichtungen in Potsdam-Mittelmark gemeldet. Betroffen sind Pflege- und Seniorenheime in Teltow und Werder ( Havel). Im Haus „Horeb“ des Evangelischen Diakonissenhauses Teltow wurden zwei Bewohner und ein Mitarbeiter positiv auf das Coronavirus getestet. „Nach einem Schnelltest in der Einrichtung wird mit weiteren Infektionen gerechnet“, teilte Kreissprecher Kai-Uwe Schwinzert mit.

Fünf Bewohner positiv getestet

Im Evangelischen Seniorenzentrum „Bethesda“ in Teltow liegt für fünf Bewohner ein positiver Corona-Test vor. Um ein weiteres Ausbreiten der Infektionen zu verhindern, „wird bereits eine Kohortenbildung umgesetzt“. Dabei werden Infizierte räumlich von den anderen Bewohnern getrennt.

Besuchsverbot im betroffenen Wohnbereich

In einem Awo-Seniorenheim in Werder haben sich in einem Wohnbereich fünf Bewohner und zwei Pflegekräfte mit dem Coronavirus infiziert. Nach Kreisangaben wurde jetzt ein Corona-Screening in den anderen Wohnbereichen der Einrichtung in die Wege geleitet. Zuvor hatte in dem Seniorenheim ein Antigenschnelltest einen positiven Corona-Befund bei einer Bewohnerin erbracht, bei der auch Symptome der Krankheit auftreten. Das Gesundheitsamt hatte daraufhin zusammen mit dem Hygienebeauftragten die Kontaktpersonen nachverfolgt und eine sogenannte Umgebungsuntersuchung in dem betroffenen Wohnbereich durchführen lassen, für den auch ein Besuchsverbot ausgesprochen wurde.

Senioren in Werderaner Einrichtung positiv getestet

In der Seniorenresidenz „Haus am Zernsee“ in Werder haben sich weitere Bewohner infiziert, teilte der Kreis zudem mit. Konkrete Zahlen wurden nicht genannt. In der Einrichtung waren zuvor im Dezember neue Corona-Fälle bekannt geworden, die weitere Tests auslösten. Die Maßnahmen zur Eindämmung der Infektionslage in der Einrichtung wurden ausgeweitet, hieß es vonseiten des Landkreises.

Keine neuen Fälle in drei vorher betroffenen Seniorenresidenzen

In den Seniorenresidenzen Senvital und Augustinum in Kleinmachnow, in denen es vorher zu Corona-Ausbrüchen gekommen war, traten nach Kreisangaben keine neuen Infektionen auf. Gleiches gilt auch für die Lavendelresidenz in Teltow.

31 Kinder aus einer Kita in Ziesar in Quarantäne

Auch aus der Kita „Rappelkiste“ in Teltow wurden keine neuen Corona-Fälle bekannt. Dort war jüngst ein Mitarbeiter positiv auf das Coronavirus getestet worden. In der Kita „Villa Regenbogen“ in Ziesar hat sich eine Mitarbeiterin angesteckt. Für 31 Kinder und fünf Erzieherinnen, die als Kontaktpersonen der Kategorie 1 gelten, wurde Quarantäne angeordnet.

