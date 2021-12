Kleinmachnow

Schon die Hälfte der in der Kleinmachnower Neuen Hakeburg geplanten 34 Ein- bis Sechs-Zimmer-Luxus-Eigentumswohnungen ist vergeben, so Bernd Ehret, CEO der investierenden Berliner Skyland Gruppe. Der Baubeginn auf dem vier Hektar großen Waldgrundstück am Ufer des Machnower Sees ist für das erste Quartal 2022 geplant.

So soll die Neue Hakeburg nach der Sanierung und mit dem Neubau aussehen. Quelle: Skyland Group

Als erstes sollen die im neoromanischen Stil zu Beginn des 20. Jahrhunderts erbaute Neue Hakeburg sowie die Remise und das Torhaus saniert werden. „Um den Vorgaben des Denkmalschutzes Rechnung zu tragen, legen wir großen Wert auf eine möglichst originalgetreue Wiederherstellung der ursprünglichen Bausubstanz und eine detailgenaue Ausstattung der Innenräume“, sagt Bernd Ehret. 18 Wohneinheiten mit Aufzug, Echtholzparkett, Kamin, Terrasse oder Balkon werden hier entstehen, die voraussichtlich im vierten Quartal 2023 fertiggestellt werden sollen.

Beispiel für eine Wohnung in der Hakeburg. Quelle: Skyland Holding GmbH

In der zweiten Bauphase entstehen weitere 16 ebenso luxuriös ausgestattete Wohnungen in zwei benachbarten Neubauvillen, den sogenannten Hakevillen, die auch Tiefgaragen und 31 Stellplätze beinhalten. Diese orientieren sich in Gestalt, Farbe und Textur an ihrem historischen Pendant, erhalten aber dennoch ein individuelles Äußeres, so die Skyland Group. Die Hakevillen sollen zum vierten Quartal 2024 bezugsfertig sein.

Als Käufer für die Wohnungen treten sowohl Eigennutzer als auch Kapitalanleger auf. „Als wir vor vier Jahren das lange leerstehende Objekt erwarben, war ich fest davon überzeugt, dass es viele Schloss- und Burgliebhaber gibt, die sich für dieses Kleinod begeistern werden“, sieht Bernd Ehret, CEO der Berliner Skyland Gruppe, seine damalige Prognose bestätigt. Die gesamte Bruttogeschossfläche des Vorhabens beträgt etwas mehr als 10.000 Quadratmeter.

Von MAZ Online