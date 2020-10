Kleinmachnow

Zum ersten Mal hat Kleinmachnow eine Pfarrerin, die nicht in der Gemeinde wohnt und zwischen Berlin und Brandenburg pendelt. Die evangelische Auferstehungsgemeinde hat sich für Heike Iber aus Lichterfelde als neue Pfarrerin entschieden. Sie gehört seit dem 1. Oktober zum Team der Gemeindemitarbeiter. Am Sonntag, dem 1. November, führt der Superintendent des Kirchenkreises Teltow-Zehlendorf, Johannes Krug, gemeinsam mit Pfarrer Jürgen Duschka die Pfarrerin im Gottesdienst in ihr neues Amt ein.

Vorgängerin wechselte nach Thüringen

Bereits im August überzeugte die Berliner Seelsorgerin den Gemeindekirchenrat und die Gottesdienstbesucher bei ihrer ersten Predigt in der Neuen Kirche am Zehlendorfer Damm. Sie tritt die Nachfolge von Elke Rosenthal an, die im Sommer als neue Superintendentin des Kirchenkreises Arnstadt-Ilmenau nach Thüringen wechselte. „Auf die verschiedenen Wege, die wir miteinander in Zukunft gehen werden, freue ich mich“, verspricht Kleinmachnows neue Pfarrerin, „allen Menschen aus und um die Auferstehungsgemeinde herum.“

Die Kirche in Kleinmachnow. Quelle: Dirk Pagels

Anders als in Berlin, wo Kirchengemeinden Kultureinrichtungen unter vielen seien, spiele die Kirche in Kleinmachnow eine zentrale Rolle – „und das gefällt mir“, sagt Pfarrerin Iber der MAZ, „Begegnungen sind mir sehr wichtig im Leben. Ich kann mir vorstellen, auch Gespräche in der Lokalpolitik zu suchen.“

Viele Eindrücke im Ort gesammelt

Vorgestellt habe sie sich der Gemeinde im Rahmen des kirchlichen Bewerbungsverfahrens. Die Landeskirche lud sie als einzige Kandidatin ein, einen Kennenlern-Gottesdienst zu halten. „Zuvor habe ich meine eigenen ersten Eindrücke von den Menschen und dem Ort gesammelt, das war sehr interessant“, erzählt die Pfarrerin rückblickend.

Der Anspruch, etwas erreichen zu wollen, der sei ihr in der Gemeinde ganz besonders aufgefallen. Jetzt bereite sie sich in ihrer Wohnung in Lichterfelde-West, wo sie mit ihrer Familie lebt, darauf vor, die brennenden Fragen, die ihr auch als Theologin wichtig sind, vorzubereiten.

Trotz Residenzpflicht für Pfarrer und Pfarrerinnen im Ort ihrer Gemeinde wird die in Berlin-Wilmersdorf aufgewachsene Pfarrerin nicht sofort nach Kleinmachnow umziehen. Es fehle eine entsprechende Dienstwohnung, die man der zweiten Pfarrerin im Ort anbieten könne, so der Gemeindekirchenrat.

Die Ausnahme für Pfarrerin Iber wurde offiziell abgesegnet, wichtig gerade in Corona bedingten Krisenzeiten. Seelsorger dürfen zum Glück uneingeschränkt über Ländergrenzen hinweg reisen und auch übernachten, sagt die erfahrene Trostspenderin.

Corona-Regeln im Gottesdienst Gottesdienste finden sonntags, 11 Uhr, in der Neuen Kirche statt. Unter Berücksichtigung der erforderlichen Corona-Regeln sind 75 Besucher mit Mund-Nase-Bedeckung zugelassen. Für die erforderliche Datenerhebung, ist es geboten, einen Zettel mit Namen, Adresse, Telefonnummer mitzubringen.

Zuletzt übernahm Iber im Auftrag der evangelischen Kirche die Seelsorge in zwei Berliner Krankenhäusern. Doch entschied sich die Teltow-Zehlendorfer Kirchenkreisleitung, die auch als Religionslehrerin tätige Theologin schnellstmöglich nach Kleinmachnow zu holen. Ihr Wechsel nach Brandenburg wurde sogar beschleunigt, denn die rasant gewachsene Auferstehungsgemeinde brauchte dringend Unterstützung, begründete ihr neuer länderübergreifender Kirchenkreis.

Auch für die noch junge Pfarrerin – „2012 trat ich meine erste richtige Pfarrstelle in Lichterfelde an“ – kommt die neue Aufgabe in dem Kleinmachnower Team genau richtig: „Als Krankenhauspfarrerin konnte ich nicht mehr arbeiten, weil unsere Familie auch zum Teil zur Corona-Risikogruppe gehört.“

Von Gesine Michalsky