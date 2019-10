Kleinmachnow

Auf dem neuen Kunstrasenplatz am Dreilindener Weg in Kleinmachnow will der Regionale Sportverein (RSV) Eintracht 1949 am 4. November seinen Trainingsbetrieb aufnehmen. Trainieren wird dort vor allem der Fußballnachwuchs des Vereins, erfuhr die MAZ auf Nachfrage bei der Vereinsgeschäftsführung. „Wir müssen...