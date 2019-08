Bauschutt am Waldrand, Kühlschränke und Matratzen in der Natur, Dachpappe vor der Feuerwehrwache: Besonders in sozialen Medien wird gern auf illegale Müllablagerungen hingewiesen. Die Empörung ist groß. Doch wie wird mit den herrenlosen Abfallhaufen umgegangen?