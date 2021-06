Teltow

„Wir haben das ganz klare Ziel, unser Clubs wieder dahin zu bringen, wo sie vor Corona waren“, sagt Solveigh Mönter (56), die mit ihrer Tochter Wenke Schönherr (37) das Fitnesscenter „Mrs. Sporty“ in Teltow und drei weitere Filialen in Berlin leitet. Corona hat ihnen böse mitgespielt – beruflich und privat. Nun wollen sie wieder loslegen, doch der Weg ist holprig.

Rund 800 Mitglieder hatte das Teltower Studio, bevor es wegen der Pandemie insgesamt neun Monate schließen musste. Jetzt sind es nur mehr ungefähr 550. Kündigungen seien ganz normal, so Mönter. „Aber sonst kann das durch Neuzugänge kompensiert werden.“ Während der Schließzeit wurde kein Beitrag verlangt. „Wir wussten, dass viele von ihnen durch Corona selbst in unangenehmen Situationen waren.“ Trotzdem hätten sie das Studio unterstützt. „Wir haben eine große Hilfswelle erlebt.“

Überbrückungshilfe III mit Hindernissen

Auch staatliche Unterstützung wurde beantragt. Die erste Hilfe gab es nur für die drei Berliner Clubs, die zweite dann für alle. Schließlich wurde vom Bund die Überbrückungshilfe III beschlossen, für die das Antragsportal erst im März geöffnet wurde. „Zu diesem Zeitpunkt hatten wir bereits Monate der Schließung hinter uns und aus eigenen Mitteln und aus Spendengeldern unserer Mitglieder die Kosten finanziert.“ Rund 7000 Euro fallen allein in Teltow monatlich an. Doch dann wurden die Bedingungen geändert, eine Überarbeitung wurde nötig, die Einreichung verzögerte sich auf Ende April.

Und es sollte noch schlimmer kommen. Solveigh Mönter erkrankte an Corona, musste ins Krankenhaus – und dort erreichte sie der Bescheid, dass ihr Antrag einer vertieften Überprüfung unterzogen werde. Das passiere stichprobenartig oder wegen eines konkreten Verdachtes, sagt sie. Ein Grund könnte sein, dass ein Doppelbeantragung der Hilfen in Berlin und Brandenburg befürchtet wurde, so die Betreiberin. Bis zu zehn Wochen könne sich so die Überweisung des Geldes verzögern, nicht einmal eine Abschlagszahlung gebe es in einem solchen Fall, ist Mönter frustriert, und die ILB sei nicht ansprechbar.

Solveigh Mönter von Mrs. Sporty Teltow musste selbst mit Corona ins Krankenhaus. Quelle: Konstanze Kobel-Höller

Erst als ihr Steuerberater nach privaten Recherchen über E-Mail bei der Förderstelle auf ihre Situation aufmerksam gemacht habe, sei eine Reaktion erfolgt: Es wurden Unterlagen nachgefordert und vorige Woche wurden die Mittel überwiesen. Jetzt ist Solveigh Mönter erleichtert: „Wir hätten den Juni sonst nicht mehr überstanden. Ich hatte schon die Nummer vom Insolvenzanwalt rausgesucht.“

Unbeschadet sind sie aber nicht aus Corona gegangen, in den Studios mussten Mitarbeiter entlassen werden, andere haben sich neue Jobs gesucht. Aus 17 Personen sind jetzt zehn geworden, vier davon gehören zur Familie. Und Solveigh Mönter muss noch ihre Herzmuskelentzündung als Folge von Corona fertig auskurieren.

Von Konstanze Kobel-Höller