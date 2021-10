Nach der Coronapause wird an diesem Sonntag wieder Halloween gefeiert. Die MAZ hat sich umgehört, was es beim Klingeln an den Türen zu beachten gilt, wo in der Region Teltow kleine und große Gruselfans besonders gern gesehen sind und wo dem Ordnungsamt allzu auffällig geschmückte Vorgärten eher ein Dorn im Auge sind.