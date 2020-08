Ökologe für natürliche Ansiedlung von nicht-heimischen Schildkröten 

Kleinmachnow

Über eine Ansiedelung der Jungschildkröten, die vielleicht in einigen Monaten aus dem Gelege im Teltower Mühlendorf-Hort schlüpfen könnten, würde sich der Kleinmachnower Biologe und Ökologe Axel Mueller freuen. Er ist der Meinung, dass man bei den Gelbwangen-Schmuckschildkröten nicht von einer „invasiven“ Art sprechen kann, da sie keine heimische Art verdrängen würden. Diese ist nämlich eine der am meisten vom Aussterben bedrohte Wirbeltierarten Deutschlands.

„Der Schutz der heimischen europäischen Sumpfschildkröte liegt mir sehr am Herzen“, sagt Mueller. „Es gibt aber nur mehr einige Dutzend Exemplare in der Uckermark. Wo, wird geheimgehalten.“ Brandenburg würde diese Tiere schützen, auch Neuansiedlungen werden angestrebt.

Eine Gelbwangenschmuckschildkröte legt Eier im Mühlendorf Hort in Teltow. Quelle: privat

Noch vor 200 Jahren, bevor das Land in Brandenburg trockengelegt wurde, war die Situation noch komplett anders. Sumpfschildkröten seien in Massen verzehrt worden, sagt Mueller. Wagenweise sollen sie in Berlin verkauft oder als willkommene Fastenspeise nach Böhmen und Schlesien transportiert worden sein. Auch an der Bäke habe es riesige Sumpfgebiete gegeben. So wisse er, dass etwa beim Hakeschen Besitz in Kleinmachnow 1806 ein Vertrag geschlossen wurde, der auch die Entwässerung eines riesigen Torfmoores beinhaltet habe. „Der Bäkelauf wurde um rund zwei Meter abgesenkt.“ In dem Moor hätten auch zahlreiche Sumpfschildkröten gelebt. „Ihr Lebensraum wurde vernichtet.“

Ein anderes Beispiel sei, dass in der Fastenzeit Fleisch verboten gewesen sei. Damit Mönche dieses trotzdem genießen konnten, wurden wasserbewohnende Tiere wie Biber und Schildkröten als Kunstgriff aus der Regelung herausgenommen. Dies führte ebenfalls zu ihrer zahlenmäßigen Reduktion.

In Brandenburg praktisch ausgestorben

Seit rund 100 Jahren seien die europäischen Sumpfschildkröten in Brandenburg nun praktisch ausgestorben. Man geht von weniger als 70 erwachsenen Tieren in unserem Bundesland aus. Vom Menschen eingebrachte nicht-heimische Arten wie die Gelbwangen-Schmuckschildkröte, die nun im Teltower Hort 14 Eier abgelegt hat, würden also einen schildkrötenfreien Raum für sich erschließen. „Das Wort ’invasiv’ würde ich daher nicht benutzen.“ Sie wären keine Konkurrenz zur etablierten europäischen Sumpfschildkröte.

Invasive Arten verdrängen heimische Tiere durch Vermehrung Tierarten, die vom Menschen in Gebiete außerhalb der eigenen Heimat eingebracht wurden und es schaffen, dort über einen längeren Zeitraum wild zu leben, werden als Neozoen bezeichnet. Breiten sie sich dort aufgrund ihres Vermehrungspotenzials aus, werden solche „invasiven Arten“ unter Umständen zum ökologischen Problem: Sie können heimische Arten verdrängen und damit einen negativen Einfluss auf die biologische Vielfalt haben. Ein Beispiel für eine solche ausgesetzte Tierart, die sich in Potsdam-Mittelmark seit Ende des Zweiten Weltkrieges explosiv vermehrt hat, ist der Waschbär. Wenige Exemplare wurden hier aus Pelzfarmen freigelassen – mittlerweile beträgt ihre Population mehrere 100 000 Tiere, jährlich werden Tausende von den Jägern geschossen. „Sie sind deswegen so gefährlich, weil sie eine ökologische Nische besetzen, die so nicht da war“, erklärt Mueller. Anders sei das etwa beim Muffelwild, das vom Wolf wieder ausgerottet wurde. Neozoen können also durchaus auch durch heimische Feinde reguliert werden.

Er betont aber, dass es „schon ein kleines biologisches Wunder“ wäre, wenn sich eine solche amerikanische Schildkröte hier überhaupt fortpflanzen würde. Mueller befürchtet, dass die Eier gar nicht befruchtet sind. Wenn doch, so könnten vielleicht tatsächlich in zwei bis drei Monaten oder – bei nicht zu strengem Frost – im nächsten Frühjahr Jungtiere schlüpfen. „Dann wäre es interessant, wenn sie sich im Mühlendorf-See etablieren würden.“ Mueller hält es nicht für nötig, die Jungen nach dem Schlüpfen einzufangen und einem Tierschutzverein abzugeben, wie der Leiterin des Hortes nahegelegt wurde.

Kathrin Dick, Leiterin des Mühlendorf Horts, hinter dem Schildkrötengelege. Quelle: Konstanze Kobel-Höller

Allerdings drohen den Schildkrötenbabys große Gefahren: Für Waschbär, Marderhund, Marder, Iltis, Katzen und Graureiher sind sie auch im Wasser leichte Beute. „Es ist also anzunehmen, dass solche Nachkommen wieder ausgerottet würden.“

Er betont aber, dass er nicht die Aussetzung von Schildkröten unterstützt, deren Besitzer die Lust an der Betreuung verloren haben. Dies geschieht in Deutschland häufig. Mueller spricht von sicher hunderten in Deutschland ausgesetzten Exemplaren und weiß von mindestens zwei Tieren im Machnower See, davon habe eines einen sicher schon 30 Zentimeter langen Panzer. Auch im Teltowkanal in Teltow-Seehof habe er schon eine Schildkröte gesehen.

Bis zur kürzlichen Bombensprengung im Potsdamer Aradosee gab es auch dort mindestens eine Gelbwangenschildkröte. Sie wurde einem MAZ-Mitarbeiter geborgen und der Tierrettung übergeben.

